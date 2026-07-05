記者蔡宜芳／綜合報導

女團W!nky的韓籍成員海莉原是台啤永豐雲豹「電豹女」啦啦隊隊員，後來參加選秀節目《宇宙啦啦隊》，以第一名之姿出道。她3日隨團體舉辦演唱會，沒想到卻驚傳舊傷復發，痛到站不起身，海莉4日也為此發文道歉。

▲海莉近來以女團W!nky身份出道。（圖／翻攝自Instagram／iam_hyerii）

影片中，可以看到海莉癱坐在地，久久無法起身，且神情相當痛苦。對此，海莉坦言，因為先前1對1對決時所受的傷尚未康復，日前在演唱會上又不慎碰到膝蓋，才會復發，「沒能陪大家到最後，也沒能親口好好地跟大家說再見，真的很抱歉。」

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▲海莉在演唱會現場舊傷復發。（圖／翻攝自Instagram／iam_hyerii）

海莉也愧疚地提到：「這次W!nky的舞台也因為我的狀況，受到了一些影響。我真的覺得很對不起我的隊友們，也覺得很抱歉，沒有把最好的舞台呈現給大家。」表示會把這次當作一次提醒，之後會好好照顧身體、吃藥，積極復健，「未來我一定會更努力練習、努力成長，希望之後能用更好的模樣和更棒的表現與大家見面。」

海莉社群全文：

昨天來看演出的所有粉絲們，真的非常謝謝你們

你們在台下大聲的加油與鼓勵，我都聽見了，也全都收到了。

那些溫暖的聲音，是我最大的動力。

昨天也是我出道後第一次和團隊成員一起站上舞台。能夠和大家一起度過這麼美好的時光，我真的非常幸福。粉絲見面會上看到大家、一起聊天、一起笑，對我來說都是很珍貴的回憶。

不過，之前在1v1 對決時受的傷還沒完全康復。昨天表演時，膝蓋的舊傷突然又復發了，沒能陪大家到最後，也沒能親口好好地跟大家說再見，真的很抱歉。

請大家放心，我會把這次當作一次提醒，之後會照顧好自己的身體。我會乖乖吃藥、積極復健，努力讓身體恢復，未來帶給大家更好的舞台。對不起，讓你們擔心了。

另外，這次 W!nky 的舞台也因為我的狀況受到了一些影響。我真的覺得很對不起我的隊友們，也覺得很抱歉，沒有把最好的舞台呈現給大家

未來我一定會更努力練習、努力成長，希望之後能用更好的模樣和更棒的表現與大家見面。

謝謝你們始終這麼疼我、包容我、愛我，等我回來，好嗎？