阿弟、魏嘉瑩接力開唱！　爆發力嘶吼震撼全場

▲蕭景鴻、魏嘉瑩熱力開唱 。（圖／相信音樂）



記者翁子涵／台北報導

小魏魏嘉瑩舉辦《魏！快出來玩》演唱會，以〈藍色眼睛〉揭開序幕，一開唱便炒熱全場氣氛，當演唱新歌〈我們是奇奇與蒂蒂〉時，小魏更拿出隨身攜帶的即可拍相機，笑著向台下歌迷喊話：「這台即可拍要蒐集我的奇奇與蒂蒂們，所以要跟大家拍一張照！」並與全場留下珍貴合影。她也分享，這首歌想傳達的是「平凡中見偉大」，不一定是只有站在金字塔頂端的人才值得快樂，那些看似平凡的生活裡，平凡也有平凡的小小幸福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蕭景鴻、魏嘉瑩帶嗨全場氣氛 。（圖／相信音樂）





蕭景鴻接力登場舉辦《新歌搶先唱快閃場》，以〈以我為名〉震撼開場，渾厚嗓音一出便讓全場沸騰，一早九點才在花蓮演出的蕭景鴻笑說：「我今天早上九點還在花蓮，為了跟你們見面、聽我的新歌，所以我馬上趕回來了！」等待24年終於推出首張個人同名專輯，將一路走來的人生故事與想說的話都寫進專輯裡，也希望大家能記住他的名字「蕭景鴻」。

蕭景鴻也現場首唱〈Love Song〉、〈適當〉、〈背光的角色〉等新歌，搶先讓歌迷一飽耳福，並預告7月11、12日在台北Legacy TERA舉辦的《以我為名》首場個人演唱會，除了新專輯歌曲外，也將演唱對自己人生意義重大的作品，最後更與歌迷打勾勾約定：「說好的，都約好囉！」相約演唱會再見。

