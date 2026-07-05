《紅樓夢》薛姨媽驚傳病逝！享壽77歲　劇中子女痛發訃告

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸資深女星李鳳英在1987年版的電視劇《紅樓夢》中，飾演薛姨媽，精彩的角色塑造，獲封「國民好姨媽」。怎料，近日驚傳她已於6月底過世，享壽77歲，在劇中飾演其子女的演員陳洪海與張莉，也悲痛發布訃告。

▲李鳳英在《紅樓夢》飾演的薛姨媽深植人心。（圖／翻攝自微博）

陳洪海與張莉表示，李鳳英已於6月25日於北京病逝。他們在文中稱李鳳英為「我們螢幕之上的薛母、人生路上的良師長輩」，直言30多年的緣分令他們相當感激，如今天人永隔，也格外感到悲痛。

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▲李鳳英（中）在6月底辭世。（圖／翻攝自微博）

陳洪海和張莉提到當年拍戲的點滴，透露80年代初入劇組時，大家年少懵懂，全靠李鳳英的包容與提攜。劇中的李鳳英，是薛家唯一的依靠，她將薛姨媽的敦厚仁慈、通透隱忍，演繹得深入人心；而在戲外，她待眾人更如親生兒女，不僅耐心指點演技，在生活瑣事方面更是悉心關懷。

兩位演員表示，李鳳英是一個低調、淡泊名利又溫柔向善的人，面對李鳳英的溘然長逝，陳洪海與張莉遺憾寫下：「世事無常，慈容永逝，再無歸期。」盼恩師安息。

▲李鳳英在《紅樓夢》中的子女發布訃告。（圖／翻攝自微博）