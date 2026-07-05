白冰冰遭嗆「吃女兒人血饅頭」！再怒告3酸民　痛批：令人髮指

記者孟育民／台北報導

資深藝人白冰冰近日遭網友在Threads發表不當言論，對方不僅提及她痛失愛女白曉燕的過往創傷，還以挑釁語氣表示「法院認證黑歷史就會變成歷史」，讓她決定採取法律行動。她5日公開警方受（處）理案件證明單，透露已正式報案提告，稍早更曬出3則網友留言截圖，直言：「以下在脆上面留言的這三人，一起提告了喔！」

▲白冰冰近期開告酸民。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



白冰冰在1997年痛失愛女白曉燕，該命案震驚全台。從白冰冰公開的截圖可見，有網友留言寫下：「以前小時候看管芒花的春天覺得她很可憐，現在只覺得把我的眼淚還來！你這個吃自己女兒人血饅頭的母夜叉！」另有人表示：「每次看到白冰冰作妖的時候都覺得白曉燕真的衰爆，碰到這款老母還丟了命，希望他跟他老母的因果已經清算完了，未來不用再碰見。」還有網友狠酸：「小時候覺得白冰冰因為她女兒的事好可憐，長大知道很多故事之後覺得可憐的無辜的只有她女兒，至於她本人就是四個字：噁心死了。」面對惡意攻擊，白冰冰決定不再隱忍，直接對3名網友提告

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▲白冰冰。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

事實上，白冰冰先前就在臉書發文表示，有人在Threads持續留言攻擊她，不斷在她的傷口上撒鹽，「好不容易從創傷中走出來，非得把我往死裡推嗎？非得這樣欺負人嗎？」她也無法理解，為何有人躲在鍵盤後惡意傷人，直言：「這些心態不好的人，沒有家人嗎？家人都不管教、不勸說嗎？」

白冰冰表示，過去面對惡意批評，她始終選擇一再忍讓，沒想到換來的卻是變本加厲的人身攻擊，讓她痛批「令人髮指」，也決定不再姑息，「從此刻起，冰冰姐絕不手軟，團隊已經著手一一找出來，要將他們送進法院！」貼文曝光後，也湧入大批網友留言力挺，紛紛表示「支持提告」、「絕對不要心軟，一定要告到底」、「網路不是法外之地」。