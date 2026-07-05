五月天重回26年青澀樣！　曝當年「送票辛酸史」：拜託大家來演唱會

▲ 五月天《回到那一天》演唱會重現當年《十萬青年站出來》 。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

五月天帶著5525+2《回到那一天》25週年巡迴演唱會回到台北大巨蛋開唱，4日時光倒轉回2000年的《十萬青年站出來》巡迴演唱會，2000年當年十萬青年，2026年回到大巨蛋變成30萬人，最後安可時，五月天團員各自換上當年的藍格子襯衫、藍色Polo襯衫等，後方的大螢幕出現《十萬青年站出來》，演唱〈羅密歐與茱莉葉〉、〈心中無別人〉、〈反而〉，他們也重現《愛情萬歲》專輯封面照。

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▲▼ 五月天穿上當年的藍色格子襯衫 。（圖／相信音樂提供）



阿信笑說：「《第168場演唱會》是拜託大家來，第二場演唱會是直接把票放在專輯中，在北中南開了三場演唱會。」怪獸印象最深是演唱會開唱時有飛機，從上面飛過，五人也回憶起當年，早上通告、下午記者會、晚上演唱會、簽唱會，結束後吃宵夜，吃完宵夜還有「酒」項訓練，如今當年十萬青年，變成30萬人，五月天初心不變，堅持搖滾精神，大喊：「唱到嗨，唱到大巨蛋鎖門為止！」全場熱烈尖叫回應。



4日由小魏魏嘉瑩、小V郁采真、溫妮WINNI、琳誼Ring 組成的「怪星BOOM！」擔任開場嘉賓，一連帶來〈敵手〉、〈傀儡戲〉、〈我不可一世的輕狂〉、〈我要把眼淚當汽水〉，以及〈SHERO〉等歌，其中〈傀儡戲〉也正是影集《黑盒子》主題曲，滿滿的歌曲讓歌迷感受到滿滿的誠意。

