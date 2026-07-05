泰勒絲世紀婚禮「唯一受邀台灣人」是她！9萬人喊：超羨慕

▲泰勒絲與崔維斯凱爾西舉辦世紀婚禮，台灣裔舞者莊凱倫（右圖右）與舞者奧黛麗道格拉斯（右圖左）拍攝換裝影片，兩人一起出席盛宴。（翻攝karenschuang IG）

圖文／鏡週刊

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）3日紐約麥迪遜廣場花園舉辦世紀婚禮，近千名賓客受邀參加，眾多好萊塢大咖到場祝賀。其中，也包含36歲的台灣裔美國舞者Karen S. Chuang（譯名：莊凱倫），成為目前已知唯一受邀的台灣人。

唯一受邀台灣人是誰 曾陪泰勒巡演149場

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Karen在社群平台Threads上自稱「台灣人」。她從2023年加入泰勒絲的《時代巡迴演唱會》（The Eras Tour）擔任舞者，與泰勒絲在近2年內走訪21個國家，完成149場高強度演出。巡演結束後，她又拍攝泰勒絲的〈The Fate of Ophelia〉〈Opalite〉MV，顯示泰勒絲視巡演舞者如家人的深厚情誼。

▲Karen是泰勒絲《時代巡迴演唱會》的舞者，兩人曾留下合影。（翻攝karenschuang IG）

泰勒絲御用舞者奧黛麗道格拉斯（Audrey Douglass）4日在IG發布與Karen的一段13秒短片，可見兩人在一處有著華麗玻璃天花板的大廳拍俏皮短片，一開始她們都穿著白色浴袍，接著Karen手一拍鏡頭，兩人馬上換上正式禮服。Karen身穿紅色禮服，道格拉斯則穿粉紅色長裙，在鏡頭前小小跳舞，展現自信優雅。

婚禮後曬影片！ 「昨晚出去玩」是在暗示婚禮？

道格拉斯將影片配上泰勒絲的歌曲〈Bejeweled〉，發文寫下：「對了，順帶一提…我們昨晚出去玩了！」並標註「紐約」、「室友」等字詞，透露兩人過了難忘的一晚。

▲Karen（右）和奧黛麗道格拉斯（左）在影片開頭，先穿著白色浴袍入鏡。（翻攝karenschuang IG）

▲Karen（右）與道格拉斯（左）隨後換上正式禮服。（翻攝karenschuang IG）

她雖然沒有在貼文中直接提及婚禮，但由於影片恰巧在泰勒絲婚禮隔天發布，加上拍攝地點是在紐約，還以泰勒絲的歌曲作配樂，因此不少網友推測，她們就是前往參加泰勒絲婚禮。貼文曝光至今吸引近9萬人按讚，網友紛紛留言：「妳們兩位好美」、「好可愛」、「羨慕羨慕」、「就知道妳們會在那裡」。

規模堪比奧斯卡！ 天后大手筆包下五星級飯店款待

泰勒絲和崔維斯3日婚禮結束後，紐約麥迪遜廣場花園外頭的大螢幕亮起「JUST&T MARRIED！」字樣，宣告這對新人已正式結為夫妻。泰勒絲團隊證實，新人都穿Christian Dior高級訂製禮服，婚禮由演員亞當山德勒（Adam Sandler）擔任證婚人，崔維斯的哥哥傑森（Jason Kelce）擔任伴郎，泰勒絲則罕見打破常規，由弟弟奧斯汀（Austin Swift）破格擔綱「伴娘」（Man of Honor）角色，婚禮沒有其他伴郎伴娘團，所有焦點全數留給了新人的至親。

▲泰勒絲（右）和崔維斯（左）正式步入禮堂。（翻攝taylorswift IG）

婚宴的出席賓客星光熠熠，堪比奧斯卡頒獎典禮，包括賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、湯姆漢克（Tom Hanks）、布萊德彼特（Brad Pitt）、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）、卡莉克勞斯（Karlie Kloss）、達珂塔強生（Dakota Johnson）、伊森霍克（Ethan Hawke）、休葛蘭（Hugh Grant）、潔西卡艾芭（Jessica Alba）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）等。

▲婚禮結束後，紐約麥迪遜廣場花園外的大螢幕亮起「JUST&T MARRIED！」字樣，宣告兩人正式結為夫妻。（翻攝X@Ath28TS）

音樂圈則有保羅麥卡尼（Paul McCartney）、紅髮艾德（Ed Sheeran）、卡蜜拉卡貝羅（Camila Cabello）、珍妮佛·羅佩茲（Jennifer Lopez）、美國樂團海姆三姊妹（Haim）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、班森布恩（Benson Boone）、凱爾西巴勒里尼（Kelsea Ballerini）、米蘭達蘭伯特（Miranda Lambert）、瑪倫莫里斯（Maren Morris）等人。運動界則有NFL傳奇球星湯姆布雷迪（Tom Brady）等多位球星及教練到場。

除了現場星光熠熠，泰勒絲對賓客的款待也極盡貼心，據悉她提前在紐約麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）及萬豪侯爵（Marriott Marquis）等頂級酒店預訂大量房間區塊，全面打點好親友與巨星們的住宿需求。從儀式陣容到周邊規格無一不細緻奢華，整場婚禮堪稱2026年最受矚的年度盛宴。



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