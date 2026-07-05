記者林汝珊／綜合報導

南韓男神張東健近來以驚人的逆齡外貌再度成為話題，近日他與妻子高素榮一同出席品牌活動，現場畫面曝光後，因緊緻膚況與年輕神態，引發韓網熱烈討論，不少人驚呼：「差點認不出是張東健！」

▲張東健臉色紅潤、氣色明顯變好。（圖／翻攝自DAZED KOREA）

近日影帝黃晸珉才因戒酒2年，逆齡回春引起話題；男神張東健出席品牌活動時，也被發現臉色紅潤、氣色明顯變好，加上雙頰較以往更加飽滿，逆齡外貌引發外界熱議。

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時尚雜誌《DAZED KOREA》日前透過官方社群公開品牌派對影片，只見54歲張東健身穿深藍色西裝，以俐落紳士造型現身，雙頰微微泛紅，親切向鏡頭揮手打招呼。相比過去略顯消瘦的模樣，他臉部肌膚飽滿緊繃，氣色也明顯提升，散發成熟魅力。

▲張東健先前曾感慨自己看起來有年紀了。（圖／網銀國際影視提供）

影片曝光後立刻掀起熱議，網友紛紛留言表示：「一開始還認不出是張東健」、「看起來年輕了好多」、「還以為加了濾鏡」、「狀態真的太好了」。事實上，張東健過去曾坦言看到鏡頭中的自己時，一度感嘆：「原來我現在看起來已經有年紀了啊。」當時也有不少網友認為他雙頰消瘦、歲月痕跡明顯。