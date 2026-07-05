阿雅當媽11年自爆育兒秘密　認「曾對女兒感到愧疚」：要改變的是我

記者蔡宜芳／綜合報導

女星阿雅5日在社群分享育兒秘密，透露在女兒2歲多時，自己因工作忙碌而感到愧疚，也發現自己「早就忘了怎麼當個孩子」，於是特地為女兒創造出一個5歲分身角色「小柳」，這個角色一路陪伴女兒到9歲才退場，直言「親密的關係，才是一切教育的開始」。

▲阿雅的女兒今年滿12歲。（圖／翻攝自Facebook／Aya 阿雅(柳翰雅) 官方粉絲團）

愧疚忘了怎麼當孩子 創造分身走進童真世界

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阿雅坦言，女兒2歲多時，她開始有一種身為母親的愧疚，因為工作忙碌，總覺得陪伴時間不夠，而且陪玩時，心卻始終站在大人的世界，甚至連讀繪本都因不斷反覆相同內容而開始敷衍。她驚覺真正需要改變的是自己，於是決定不再急著把女兒拉進大人的世界，而是先走進孩子的世界裡，「於是，『小柳』誕生了。她和我女兒一樣大，有點莽撞、有點笨拙，偶爾還會闖點小禍。她不是媽媽，而是女兒的好朋友。」

透過小柳的身份來互動，阿雅發現，原本枯燥的道理和知識，都能在笑聲中自然地被孩子吸收。比如吃飯時，小柳故意不守禮儀，女兒反而會像個小大人一樣糾正；背九九乘法表時，小柳故意輸了耍賴，女兒也會貼心安慰。阿雅表示，那些父母拚命想教的分享、善良與同理心，其實都藏在生活裡，「孩子不會聽我說教，但是在一次次的互動裡，她慢慢長成了那樣的人。」

▲阿雅坦言過去曾因工作忙碌，對女兒感到愧疚。（圖／翻攝自Facebook／Aya 阿雅(柳翰雅) 官方粉絲團）

暖心放低大人身段 全心陪伴成最珍貴禮物

阿雅說，「小柳」這個角色一路陪著女兒，直到9歲左右才從生活裡正式退場。成為母親11年的阿雅感性反思，認為大人總是太著急了，急著讓孩子懂事、優秀，卻忘了「親密的關係，才是一切教育的開始」。她指出，當孩子信任大人、覺得待在父母身邊是安全快樂的，大人說的話才能真正被聽進心裡，「當大人願意把身段放低，孩子反而更願意把心打開。」

阿雅也透露，每當自己又忍不住想端起大人的架子說教時，都會先提醒自己「先當一會兒『小柳』」，陪女兒瘋一瘋、傻一傻，從孩子的高度再看一次世界，「很多年後，孩子或許早已忘記你說過多少道理。但他會記得，在他的童年裡，有一個願意陪他一起蹲下來看螞蟻、一起笑、一起長大的大人。」而那份全心的陪伴與信任，才是送給孩子最珍貴且能陪伴一生的禮物。

阿雅社群全文：

我要告訴你們一個秘密。

我有一個分身，叫做「小柳」。

她不是我的朋友，也不是玩偶，而是我為了陪女兒長大，特地創造出來的另一個自己。

女兒兩歲多時，我開始有一種身為母親的愧疚。

因為工作很忙，陪伴她的時間總覺得不夠。可真正放下手機陪伴她的時候，我才發現，比時間更大的問題，是我早就忘了怎麼當個孩子。

她蹲在地上看螞蟻搬家，看了十幾分鐘還興致勃勃，我心裡卻忍不住想：「這有什麼好看的？」

她反覆要我讀同一本繪本，第三遍時，我的聲音已經開始有點敷衍。

有時候，我甚至一邊陪她玩，一邊想著：「等等還有好多事情沒做。」

我忽然意識到，我的人雖然坐在她身邊，心卻始終站在大人的世界。

我問自己，為什麼要對一個兩歲的孩子沒有耐心？

她本來就應該慢慢地看、好好地玩，對世界充滿好奇，用她自己的節奏去探索每一天。

真正需要改變的，也許不是她，而是我。

所以，我決定，不再急著把她拉進大人的世界，而是先走進她的世界裡。

於是，「小柳」誕生了。

她和我女兒一樣大，有點莽撞、有點笨拙，偶爾還會闖點小禍。她不是媽媽，而是女兒的好朋友。

吃飯時，「小柳」完全不懂餐桌禮儀。

她故意駝著背，把飯吃得嘖嘖作響，嘴巴張得大大的。

女兒立刻把背挺直，一臉認真地說：「小柳，不可以這樣！要坐好，嘴巴要閉起來吃。」

原來，有些道理，不需要一直教，當孩子樂在其中時，就能自然學會。

背九九乘法表時，我和她比賽。

她答對了，高興地拍手；我故意輸了耍賴，她反而像個小大人一樣安慰我。

那些原本有點枯燥的知識，就在笑聲裡，一點一滴住進了她的小腦袋。

有時，「小柳」也會和朋友鬧彆扭。

女兒立刻化身「情感專家」，一本正經地分析：「妳要先道歉，還要跟她說妳不是故意的。」

我才發現，那些我拼命想教的分享、善良、同理心和責任感，其實都藏在生活裡。孩子不會聽我說教，但是在一次次的互動裡，她慢慢長成了那樣的人。

「小柳」一路陪著她，直到九歲左右，才從我們的生活裡退場。

小柳，完成了她的任務。

我的女兒，已經長成一個內心有力量、懂得傾聽，也願意理解別人的女孩。

她開始有自己的朋友、自己的想法，也有能力處理自己的情緒。

我知道，她已經開始，不再需要依賴我走每一步了。

成為母親十一年，我常常問自己：

我究竟能留給孩子什麼？

或許，我能給孩子最珍貴的，不是一個總是在指導她的媽媽，而是一個願意陪她一起蹲下來看螞蟻、一起發呆、一起大笑的朋友。

大人總是太著急了。

急著讓孩子懂事，急著讓他優秀，急著用我們認為正確的答案，去覆蓋他們那些看似笨拙的嘗試。

卻忘了，親密的關係，才是一切教育的開始。

當孩子喜歡跟你在一起、信任你、覺得待在你身邊是安全而快樂的，你說的話，他才真正願意聽進心裡。

所以，現在每當我又忍不住想端起大人的架子，急著說：「你應該……」

我都會先提醒自己：

可不可以先不要當媽媽？

先當一會兒「小柳」。

陪她瘋一瘋，傻一傻，蹲下來，從她的高度，再看一次這個世界。

當大人願意把身段放低，孩子反而更願意把心打開。

很多年後，孩子或許早已忘記你說過多少道理。

但他會記得，在他的童年裡，有一個願意陪他一起蹲下來看螞蟻、一起笑、一起長大的大人。

而那份快樂、信任與全心陪伴，才是我們送給孩子最珍貴，也最能陪伴他一生的禮物。

也想知道，你有沒有也曾經發明過一個只有你和孩子才懂的小遊戲、小角色，或屬於你們的小秘密？