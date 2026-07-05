台灣啦啦隊紅到日本！穎樂圓夢站上東京巨蛋　奪冠預告推寫真集

記者孟育民／台北報導

台灣啦啦隊魅力席捲日本！中職樂天桃猿啦啦隊樂天女孩 Rakuten Girls 攜手日本講談社的週刊漫畫雜誌《週刊Young Magazine》打造跨國人氣企劃，並於6月22日在東京巨蛋舉行的日本樂天集團日「Rakuten Super Baseball Game」內揭露終極排名。人氣成員穎樂歷經長達2週台日粉絲投票的激烈競爭，以高人氣奪下「Yanmaga 杯」冠軍，寫下台灣啦啦隊進軍日本的新頁。

▲樂天女孩高橋佳帆（ KAHO ）、穎樂、笑笑、Kira、若潼與溫妮於東京巨蛋合影。（圖／Rakuten Eagels提供）



回顧整體賽事，從4月27日投票開跑、5月10日截止，10位樂天女孩們的粉絲總動員出動，聲勢驚人；最終由高橋佳帆、穎樂、笑笑、Kira、若潼與溫妮邁進6強，征戰東京巨蛋。6月22日當天，樂天女孩不僅與日職東北樂天金鷲啦啦隊Tohoku Golden Angels合體表演並與粉絲們進行迷你見面會，榮獲「Yanmaga杯」第一名的穎樂與第二名的高橋佳帆更參與了投球儀式，向球迷與粉絲們展現了不一樣的魅力。

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▲穎樂奪冠。（圖／Rakuten Eagels提供）

回憶初踏進東京巨蛋時，穎樂深刻感受到了日職和中職應援的不同：「在台灣應援時，我們一般跟球迷們的距離都很近，所以都會注重與面前的粉絲互動，但是這次在東蛋我們跟球迷們較遠，所以女孩們都很努力的跟上Golden Angels的腳步，把動作放大，讓球迷們都能感受到我們的熱情。」此外，穎樂也因當天大批粉絲到場應援，甚至有台灣球迷專程飛來支持，令她感動不已。



而當結果揭曉奪冠時，她情緒瞬間湧上：「每一位女孩都非常優秀，真的一直到最後一刻也猜不到誰能奪冠，所以這個榮耀與肯定更為珍貴。真心感謝一路幫我加油、投票、替我應援的人。我會更努力，帶來更多好作品跟表現。」

▲穎樂正式進軍日本。（圖／Rakuten Eagels提供）



奪冠後，穎樂將與高橋佳帆、笑笑和溫妮再次登上《Young Magazine》並帶來於日本取景的全新寫真集，正式打開日本市場。寫真集預計8月31日全面上市。



這次東京行同時也安排了不少工作行程，穎樂也分享，在參與拍攝與活動過程中深刻感受到日本團隊對細節的極致要求，從服裝到鏡頭角度都非常講究，讓她收穫滿滿。工作之餘，她也大啖東京美食，從便利商店、拉麵到燒肉，每一樣都讓她驚艷，成為此行最療癒的時刻。

▲穎樂。（圖／Rakuten Eagels提供）



近年樂天女孩在音樂、綜藝等各領域都展現亮眼的成績，更遠征美國參加大型棒球活動，在國際舞台也開始打響知名度。這次《Young Magazine》成功讓樂天女孩在日本獲得多方注目。隨著曝光持續擴大，穎樂也預告，未來將以更精彩的演出回饋粉絲。



