舅舅方駿狠批孫安佐遭寵壞「被餵奶到12歲」　狄鶯臉蛋全變發聲！

記者黃庠棻／台北報導

26歲「星二代」孫安佐（現改名孫健豪）日前因在北投測試噴火槍慘遭羈押禁見42天，最終由父親孫鵬繳納100萬罰金才重獲自由。這場家庭風暴引發外界高度關注，狄鶯的親舅舅、資深藝人方駿昨（4日）出席「2026愛傳承關懷演唱會」時，便首度對此公開砲轟，直言外甥女狄鶯對孩子溺愛過頭，簡直是把小孩給寵壞了。

▲方駿(左起)、黃西田、司馬玉嬌與邵大倫。（圖／記者葉文正攝）



在方駿眼中，狄鶯全家人私底下的作風都相當特立獨行。他透露自己過去就曾看不下去，當面訓斥過狄鶯「這都是妳寵出來的！」方駿無奈表示，狄鶯對孫安佐的呵護程度已經到了匪夷所思的地步，更當場大爆驚人內幕「她餵奶餵到12歲、跟他一起睡到15歲，神經病喔！哪有這樣寵小孩的？太寵了不好。」忍不住猛搖頭直呼外甥女根本是個「怪咖」。

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▲孫安佐。（圖／翻攝自Instagram）

方駿話匣子一開停不下來，除了痛批狄鶯，火線也直接延燒到妹婿孫鵬身上，直言孫鵬同樣是個「怪咖」。他一針見血地指出孫安佐能瘋狂玩軍火的關鍵主因「你說他爸爸媽媽如果資金不供應給他的話，他會買得到那麼多東西嗎？這百分之百都是父母寵壞的。」如今方駿只盼這個外甥孫能安分守己，喊話「不要再玩古古怪怪的東西」。

▲狄鶯發聲。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

方駿坦言，身為長輩私底下其實也有關心狄鶯，深知遇到這種連續打擊，狄鶯的身心狀態「心情不可能會好」。他也感嘆，父母賺再多錢，如果孩子一直出事也是枉然，現在只求孫鵬與狄鶯能徹底看清溺愛的後果，而孫安佐也能記取這42天看守所的教訓，別再讓年邁的父母四處奔波、收拾殘局。

▲狄鶯發聲。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

面對親舅舅毫不留情的公開批判，護子心切的狄鶯今（5）日也有了動作。她突然在社群平台上傳了一段約16秒的AI合成影片，背景音樂歌詞意有所指地唱著「人生何必強求滿分圓滿，知足就夠熬過所有難堪，不糾結從前，不假設遺憾，由時光慢慢撫平心酸。」此舉立刻被外界與大批網友解讀，認為她是在用歌詞高調回應方駿的「寵壞論」，表達自己不願糾結過去、只想默默熬過難堪的心聲。