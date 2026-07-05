遭瘋傳「不能行走、晚年淒涼」　李艷秋曬近況闢謠

記者張筱涵／綜合報導

資深媒體人李艷秋5日在社群發文，透露近日接連有親友詢問她是否「不能行走、晚年淒涼、淪為農婦」，讓她驚覺相關假訊息已在網路上廣泛流傳，不僅造成海內外親友擔心，也影響身邊朋友。她表示，過去對這類謠言多半選擇不理會，但這次傳播範圍太廣，決定採取行動，向YouTube、Meta、Instagram等平台提出檢舉，希望將不實內容下架。

▲李艷秋分享近況。（圖／翻攝自FACEBOOK／李艷秋的新聞夜總會）



假消息瘋傳 親友頻頻關心

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李艷秋表示，有朋友問她「最近又得罪誰了」，她才知道網路上流傳著自己「已經不能走路」、「人生悲慘」、「晚年淪為農婦」等內容。她坦言，這類假新聞幾乎每年都會出現好幾次，常把過去的報導斷章取義，再搭配誇張標題吸引網友點擊賺流量，因此過去選擇不回應，以免反而助長點閱。

不過，她說，這次謠言散布得太廣，許多海內外朋友都來詢問真假，甚至有人透過共同友人打聽近況，讓身邊的人也不斷幫忙澄清，令她感到相當困擾。

檢舉YouTube、Meta 嘆平台客服形同虛設

李艷秋表示，自己已向YouTube、Meta、Instagram等平台檢舉散布假訊息的內容，希望平台能協助下架。不過，她也坦言並不樂觀，認為即使移除，相關內容仍可能換個帳號重新出現。

她感嘆，過去熟悉的媒體環境，新聞都有明確的記者、單位與責任歸屬，可以要求更正甚至提告；如今不少自媒體發布假消息卻無須查證，受害者往往找不到對象究責，平台客服也幾乎由機器人處理，一般使用者難以獲得協助。

自嘲「太懶才被誤會」 曬近況闢謠

李艷秋也提到，自己過去曾因遭人檢舉而數度被平台停權，反觀假訊息卻長期存在，讓她對平台審查機制感到無奈。她預料，相關不實內容恐怕仍會持續流傳，因此呼籲大家不要點擊、不要轉傳，以免讓散布假消息的人繼續獲利。

最後，她也分享自己近期的生活照，包括旅遊、演講及重訓畫面，幽默表示，朋友認為她平常太少露面、也鮮少分享近況，才容易成為謠言利用的對象。她笑說，未來會勤奮一點更新動態，並強調：「我真的很好，謝謝大家關心。」