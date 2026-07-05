4姊弟同框！50歲許路兒曬地表最強「神顏家族照」

▲許路兒（前排右）、許菲菲（前排中）、許維恩（前排左）與許湯姆（後排右）同框，王家梁（後排左）也抱著女兒忒忒一同入鏡。（翻攝lurehsu IG）

圖文／鏡週刊

50歲的許路兒是女星許維恩的大姊，向來以凍齡美貌著稱。近日她分享和家人聚餐的照片，不只與妹妹許菲菲、許維恩、弟弟許湯姆同框，許維恩的老公王家梁和3歲的女兒忒忒也一起入鏡，一家人超高顏值被許多網友狂讚。

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許路兒4日在IG分享和家人聚餐的照片，可見她身穿白色背心，短髮造型相當俏麗，和49歲的許菲菲、45歲的許維恩和34歲的許湯姆一起舉杯合照。另一張自拍照中，王家梁抱著忒忒一同入鏡，全家人洋溢溫馨幸福氛圍。

▲許維恩（右起）、許菲菲、許路兒及許湯姆開心合照，4姊弟都是高顏值。（翻攝lurehsu IG）

許路兒透露，前兩天與家人到餐廳享用晚餐，一家人一邊品嚐季節限定餐點，一邊度過愉快的相聚時光。她表示，除了主餐龍蝦搭配菲力牛排讓人相當滿足，玉米、烤番茄等配菜更是驚喜的亮點。下個月將過51歲生日的她還說：「今年的生日餐聚也可以來計劃一下了。」

貼文曝光後，有網友留言：「全家都是美女～人美真好」、「女神路儿」。王家梁也直呼：「菲力牛排，love it!!!!」許菲菲則表示很推薦季節沙拉，「好好吃喔」。



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