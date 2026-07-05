阿本成功圓夢了！帶26年前珍藏朝聖五月天演唱會　阿信暖送擁抱

記者孟育民／台北報導

天團五月天「5525＋2 回到那一天」演唱會在台北大巨蛋熱唱，藝人阿本昨（4日）追星成功，不僅帶著珍藏26年前自己拍攝的五月天小卡到場朝聖，還幸運被主唱阿信翻牌互動。他當場告白，笑說：「我曾經寫過很多信給你，還幻想自己寫的歌詞有一天會被你用。」如願獲得阿信擁抱，讓他事後忍不住感性發文，直呼：「真的好感動、好幸福！」

▲阿本追星五月天成功。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

阿本透露，這場演唱會彷彿帶著自己搭上時光機，重返2000年的《十萬青年站出來 LIVE 巡迴演唱會》。高中時期的他，跟著一群朋友喜歡上五月天，雖然住在台中、身為學生無法跑太遠，但仍追了許多中部的演唱會、簽唱會、校園演出，甚至連PUB演出也不錯過。

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他回憶，當年不僅會寫信給五月天，還寫了許多創作歌詞，幻想有一天會被阿信採用，「哈哈哈！」雖然升上高三後，因準備大學考試逐漸淡出追星生活，但那段青春歲月始終是人生最熱血、最珍貴的回憶。

▲阿本帶著自己珍貴收藏。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

阿本感性寫下：「追活動、拍照洗照片護貝、停車場等下班路、KTV點滿五月天唱三小時、寫信送禮物、演唱會吼到沒聲音……今天真的重回26年前的青春記憶！」原本只是想帶著照片與偶像合照，沒想到幸運獲得阿信互動，甚至擁抱圓夢。他也坦言，當下腦袋一片空白，很多話來不及說出口，「真的最想說的是，謝謝五月天的音樂與精神一直以來的陪伴。」