桃影精選世足熱血片單！老爸帶自閉症兒看遍球賽…真人真事搬上銀幕

記者黃庠棻／台北報導

2026桃園電影節公布首波精彩片單，本屆尤其關注AI科技、動畫創作與未來影像語言的發展，特別規劃「奇幻嘉年華」單元，精選多部結合數位技術、創新敘事與當代視覺風格的作品，包括入選坎城影展科幻驚悚片《失控AI》，以及獲得「文化黑潮計劃」支持的台灣原創動畫《奇談島航-劇集系列》。

▲《失控AI》。（圖／海鵬影業提供）

今年適逢世界杯足球賽事熱潮，桃影也順勢推出「翻滾吧，青春」單元，帶來多部運動熱血電影；「人生廣角鏡」單元則網羅全球影展佳片，呈現變化多端的人生百態。

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▲《翠湖》。（圖／海鵬影業提供）

桃園電影節長期關注影像文化與未來趨勢，今年特別規劃的「奇幻嘉年華」單元，集合多部以數位技術、創新敘事與當代視覺風格為核心的精彩作品。

▲《奇談島航-劇集系列》。（圖／海鵬影業提供）

驚悚片《失控AI》入選坎城影展午夜單元、瑞士納沙泰爾國際奇幻影展，描述失意作家向虛擬助理尋求幫助，結果卻反被監控。獲「文化黑潮計劃」支持、入選加拿大蒙特婁奇幻影展，台灣原創動畫《奇談島航-劇集系列》集合六家本土工作室，從海洋出發，以山岳作結，類型涵蓋家庭記憶、傳統習俗、科技倫理、神話幻想等多元故事樣貌，描繪屬於島嶼的記憶與想像。

▲《世界末日愛上你》。（圖／海鵬影業提供）

世界盃足球賽熱潮如火如荼，桃影「翻滾吧，青春」嚴選以運動競技為故事背景的熱血勵志電影。韓片《跨界人生》由知名韓劇《上流戰爭》女星崔藝斌主演，描述獨力扛起家計的田徑新秀，在夢想與現實雙重崩塌後的最後反擊。

▲《跨界人生》。（圖／海鵬影業提供）

來自法國的療癒佳作《最後的單車上路》，描述兩位中年好友騎單車重走過世兒子生前未完成的旅程，一路從大西洋騎向黑海的笑中帶淚旅程。為呼應如火如荼的世界盃，更精選放映勵志感人的德國電影《56種喝采》，該片描述一位忙於工作的父親，利用每個周末帶著自閉症兒子，搭乘火車走遍全德看完56場足球比賽真人真事搬上銀幕，曾獲巴伐利亞國際影展最佳男主角、以及微笑國際兒童青少年影展最佳劇情片等五項大獎。

▲《56種喝采》。（圖／海鵬影業提供）

重量級單元「人生廣角鏡」網羅來自歐洲、北美、中國大陸、日本等全球口碑佳片。文藝小品《翠湖》獲上海國際電影節金爵獎亞洲新人單元最佳影片、絲綢之路國際電影節金絲路獎最佳影片，聚焦喪妻老人尋覓黃昏戀，意外重新找回家庭羈絆。

動作鉅作《撤離倒數13天》來自法國外交特勤指揮官親身經歷，坎城影帝洛契迪森姆主演，直擊塔利班掌控阿富汗動盪時刻，入選坎城影展非競賽單元；《天才遊戲》由曾以《大象席地而坐》獲得金馬獎提名的彭昱暢、中國人氣男星丁禹兮，聯手演出貧困少年與富家公子捲入換命遊戲的懸疑故事。

▲《天才遊戲》。（圖／海鵬影業提供）

加拿大浪漫電影《世界末日愛上你》，講述一段魁北克犬舍主人與電話客服女郎的荒謬愛情喜劇，入選坎城影展導演雙週、多倫多影展閉幕片，並獲法國卡布爾影展最佳影片；暌違多年登場的《乒乓2K數位修復版》，除讓影迷重溫日本男星窪塚洋介、井浦新兩大帥哥的盛世美顏，也跨單元呼應了「翻滾吧，青春」的熱血勵志。

▲《乒乓2K數位修復版》。（圖／海鵬影業提供）

2026桃園電影節將於8月14日至8月27日，於中壢SBC星橋國際影城、桃園統領威秀影城、中壢光影電影館盛大舉行。本屆共規劃10大主題單元，以「眺望 Prospect & Vision」為精神核心，串聯城市美學與影像創作，融入數位創新思維，實踐藝術性、在地性與國際性的深度整合。