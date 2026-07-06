穿低胸黑洋裝！48歲「最辣阿嬤」孫芸芸　S曲線全現形

▲孫芸芸穿黑色貼身洋裝，秀出身形曲線。（翻攝aimeeyunyunsun IG）

圖文／鏡週刊

48歲「最辣阿嬤」孫芸芸定居澳洲黃金海岸，近日在IG分享美照，穿黑色貼身洋裝盡顯火辣曲線，就連55萬元的名牌包也很吸睛。

黑色貼身洋裝完美勾勒曲線

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孫芸芸3日在IG分享多張照片，只見身穿黑色貼身低胸細肩帶貼身洋裝，配戴CHANEL墨鏡、金色耳環與手環，在咖啡廳內擺出多個姿勢，不時單手撥髮、雙手高舉，展現姣好身型。而那咖要價約新台幣55萬元的CHANEL鱷魚壓紋托特包，也被她隨興放在沙發上，十分吸睛。

▲孫芸芸坐在咖啡廳裡，身旁的CHANEL托特包很吸睛。（翻攝aimeeyunyunsun IG）

除了自己的獨照，她還分享多張美景，包括穿越樹林後映入眼簾的湛藍海灘、從窗邊望向夕陽海景與城市天際線的景色等。其中一張則是對話截圖，有人問：「什麼時候可以見到你？」她幽默回覆：「等我發文的時候。」

▲▼孫芸芸對著鏡頭擺出各種姿勢。（翻攝aimeeyunyunsun iG）

女兒留言虧：發文也太快了

貼文曝光後，26歲的女兒廖思維現身留言：「哇！也發太快了吧！」還稱讚媽媽：「這副墨鏡超好看！」其他網友也驚呼：「怎麼那麽美」、「辣爆」、「太辣了，求命啊」、「超美，喜歡這套，好辣」、「依然無敵」、「熱辣滾燙」。還有人說：「好美喔，謝謝妳讓我看到怎麼漂亮的風景。」



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