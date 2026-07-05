直擊／凌晨1點就來排！RIIZE現身50秒掀暴動　500粉絲擠爆小港機場

記者林汝珊／高雄報導

一年一度的「高雄啤酒音樂節」將於今（5）日晚間迎來壓軸演出，南韓人氣男團RIIZE繼中職開球應援後，相隔一個多月再度來台，將登上高雄啤酒節舞台。成員今（5）日下午陸續抵達高雄小港機場，吸引約500名粉絲到場接機，現場大爆滿，只為一睹男神風采。

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▲RIIZE抵達高雄小港機場。（圖／記者林汝珊攝）

不少粉絲凌晨就守候在機場，最早甚至凌晨1點就抵達卡位，直到下午約2點15分左右，RIIZE抵達小港機場，一踏出入境大廳，就掀起滿滿尖叫聲。由將太郎走在最前面，接著元彬、恩奭、炤熙走在後頭，Anton、成燦則壓後，50秒快閃上車。

▲RIIZE向粉絲揮手。（圖／記者林汝珊攝）

6人一現身也不時向現場粉絲揮手招呼，元彬也回頭望著粉絲手作的應援物，讓現場BRIIZE全都瘋狂。一上車後，Anton也立刻在bubble（粉絲付費平台）發文，表示「抵達高雄！現場來了好多BRIIZE，天氣很熱大家注意安全。」也讓粉絲都相當期待今晚的演出。

▲RIIZE快閃上車。（圖／記者林汝珊攝）