炎亞綸摯愛病了！　不捨心疼落淚曝「最新現況」

▲ 炎亞綸擔任一日店長 。（圖／晴空鳥提供）

記者翁子涵／台北報導

炎亞綸昨（4日）以「三寶爸」身分現身南港展覽館，擔任毛怪樂園一日店長。目前飼養雪寶、美娟、烏栗3隻貓的他，雖然本身對貓毛過敏，卻甘願為愛貓付出一切，笑說：「為了牠們，過敏沒關係。」活動現場吸引大批歌迷及民眾到場支持，不少人一早排隊等候，只為近距離與炎亞綸互動，現場充滿溫馨與愛心，也讓更多人認識毛怪樂園投入流浪動物救援的初衷。

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▲▼ 炎亞綸以「三寶爸」身分現身 。（圖／晴空鳥提供）

高流演唱會期間，他曾因雪寶健康狀況一度落淚，如今開心透露，在藥物、飲食控制，以及毛怪樂園團隊與專業獸醫協助下，雪寶目前健康狀況穩定，雖然仍需持續追蹤，但已恢復往日活力，笑說：「托大家的福，又開始變得很皮。」他也特別感謝毛怪樂園協助媒合專業獸醫，讓雪寶獲得更完整的醫療照護。

談到家中三隻貓的日常，炎亞綸笑說，每天回家第一件事就是幫雪寶拍屁屁，雪寶甚至會自己走到固定的位置等他「服務」，成為彼此最療癒的日常。他坦言，目前照顧三隻貓已是自己能力範圍內的極限，未來若還有新的緣分，也會在衡量自身能力與生活條件後，再負責任地迎接新的生命。



此外，他也透露《IKIGAI》海外巡演正持續規劃中，目前正積極安排日本、韓國演出，希望能把作品帶到更多城市，與海外歌迷見面；固定舉辦的生日見面會及音樂會也都持續籌備中，希望陪伴大家留下更多美好回憶。