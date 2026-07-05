曾舜晞從背後「伸手捧臉殺」李一桐甜爆　同場演員秒變超大電燈泡

記者黃庠棻／台北報導

愛奇藝暑假熱播劇不間斷，先是由李一桐、曾舜晞主演的古裝劇《雲秀行》進入後半高潮，李一桐飾演的范雲挑戰女子不得為官的世俗偏見，卻被誣陷為引發瘟疫的妖女，跟齊崢（曾舜晞飾）遭百姓圍攻，甚至險些被放火燒死。





▲《雲秀行》由李一桐、曾舜晞主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

生死關頭，齊崢深情說出「如果妳有任何閃失，我就當一輩子鰥夫。」隨後主動吻上范雲，患難中的告白吻成為高甜場面。危機解除後，齊崢更為范雲獻上浪漫煙火，兩人在漫天火光下相視而笑，感情再度升溫。

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▲《雲秀行》由李一桐、曾舜晞主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

李一桐和曾舜晞從戲裡甜到戲外，兩人在拍攝空檔不時拿著面具玩鬧，或是隨時隨地開演短劇，逗得彼此笑場。曾舜晞甚至從背後伸手捧住李一桐的臉，讓同場演員瞬間變成電燈泡。





▲《雲秀行》由李一桐、曾舜晞主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

《雲秀行》的主CP讓觀眾嗑得上頭，代露娃跟王以綸這對副CP也憑著直球少女追高冷冰山的設定圈粉，代露娃飾演的「衛十三」，面對王以綸飾演的「高然」從不掩飾心意，即使得到冷淡回應仍越挫越勇，女追男的純情戀愛成為全劇另一看點。

▲《雲秀行》代露娃、王以綸組CP也受到網友喜愛。（圖／愛奇藝國際版提供）



王以綸為了療傷戲展現高度自律，聽到導演提起這場戲需要展現肌肉後，立刻詢問能否明確知道拍攝時間，好讓他提前準備，他笑說「我體脂肪需要再降一點，可能得提前至少3到4天開始斷食，為了對得起觀眾，得不吃不喝才行。」花絮中，代露娃上手摸胸肌，導演也親自示範如何曖昧地替王以綸包紮傷口，戲裡戲外都甜到讓觀眾直呼太會拍。

▲《雲秀行》代露娃、王以綸組CP也受到網友喜愛。（圖／愛奇藝國際版提供）