沒開播就發糖！虞書欣搭陸劇男神「背後被緊盯接住」高甜畫面曝光

記者黃庠棻／台北報導

愛奇藝暑假熱播劇不間斷，先是由李一桐、曾舜晞主演的古裝劇《雲秀行》進入後半高潮，狂撒高甜吻戲名場面之外，由虞書欣、陳靖可主演的《燦如繁星》於7月5日全網首播。

▲《燦如繁星》由虞書欣、陳靖可主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

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《燦如繁星》改編自長洱小說《狹路》，融合青春校園、懸疑推理及療癒愛情等元素，透過重組瀕臨解散的足球隊，以及兩個各自背負傷痕的大人，交織出熱血又溫暖的故事。

▲《燦如繁星》由虞書欣、陳靖可主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

虞書欣在《燦如繁星》中飾演心理學博士「林晚星」，遭遇變故後返鄉，輾轉成為學校的體育器材管理員；陳靖可則飾演金牌足球教練「王法」，為了釐清未解謎團進入校園，兩人意外扛起帶領足球隊逆襲追夢的重任，從各懷心事到並肩前行，將為青春愛情題材帶來耳目一新的追劇新鮮感。

▲《燦如繁星》由虞書欣、陳靖可主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

戲劇還沒開播，劇組先釋出拍攝花絮，畫面中虞書欣要從小台階上俏皮地跳下來，陳靖可則全程戒備跟在她的身後，並穩穩在虞書欣從台階下來的瞬間接住她，展現十足男友力，氛圍既貼心又浪漫，也吸引網友留言高喊「超期待」，戲劇開播前就討論度滿滿。

▲《燦如繁星》由虞書欣、陳靖可主演。（圖／愛奇藝國際版提供）