曲家瑞爆前任劈腿年輕嫩妹！揭遺憾「以為會結婚」　心碎質問：為何不是我

記者孟育民／台北報導

藝術家曲家瑞睽違螢光幕近10年，近期再度錄製《小姐不熙娣》。61歲的她保養得宜、狀態驚人，不過，向來對感情看得豁達的她，卻在節目中揭開一段深埋20多年的情傷。她更拿出珍藏至今的前男友衣服，泛黃的衣物仍用夾鏈袋密封保存。她坦言，當年一度認定對方就是未來的結婚對象，沒想到最後卻遭對方劈腿，成為心中難以忘懷的一段往事。





▲曲家瑞談起前任往事，至今都留著對方衣服。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

她坦言，當年一直認定對方就是自己的結婚對象，「我想嫁給每個人，但那個我認為是終極了，我以為一定是他，我一定會嫁給他。」沒想到男方卻先劈腿，讓她深受打擊，「我很難過，所以我也喜歡上別人，事情一但發生信任就很難了。」最終對方仍選擇另一名女子，不僅步入婚姻，還生兒育女。

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即便分手多年，兩人至今仍保持聯絡。曲家瑞甚至笑說：「我覺得我在他心目中一定是最棒的。」但她分手後始終無法放下心中的疑問，「我一直解不開，為什麼最後娶的人不是我？應該是我們啊。」

▲曲家瑞質問前任。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

直到有一次，她主動打電話向已婚的前任尋求答案。對方坦承：「我很愛妳，我們每年見面的時候，激情、愛都很濃烈。」但真正讓他決定攜手一生的原因卻是另一句話：「可是我現在的女生就像一碗清粥，每天下午5點回家，我最期待的就是她幫我煮一鍋很好吃的東西。」不過，她也忍不住笑虧對方，透露對方後來娶的太太年紀比自己還小，「我比那個男生小18歲，他又找了一個比我還小7、8歲的人，我就覺得可惡！」

▲男方回答曲家瑞。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）