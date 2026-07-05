自認標準「狗奴才」李李仁逛寵物展被捕獲　曝傲嬌柴犬最怕這件事

記者黃庠棻／台北報導

家中飼養邊境牧羊犬「荳荳」及柴犬「歐膩」的李李仁，自認是標準「狗奴才」，昨（4）日現身2026台北寵物展，擔任寵物環境清潔品牌「臭味滾」一日店長，與粉絲及毛孩家庭近距離互動，一現身便吸引大批民眾圍觀，展場人潮踴躍，展現高人氣。

▲李李仁現身2026台北寵物展。（圖／臭味滾提供）

李李仁笑說，自己每年都一定會逛寵物展「因為家裡有毛小孩，每年都會來看有什麼新產品。」毛孩使用的用品也都會親自了解、親自把關，因此受邀擔任一日店長格外有感，更笑喊「今天來當一日店長很開心，因為一直都有用臭味滾，可以說是非我莫屬。」

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▲李李仁現身2026台北寵物展。（圖／臭味滾提供）

日前，李李仁參與玖壹壹春風全新台語單曲〈有你有我〉MV拍攝，再度與王識賢合作，笑說兩人「很像老朋友見面，不像在工作，很開心」，與春風合作也十分愉快「一起完成一個作品感覺很好。」他也預告，今年將有三部影視作品陸續與觀眾見面，並將挑戰全新實境節目。

▲李李仁現身2026台北寵物展。（圖／臭味滾提供）

私底下，李李仁與妻子陶晶瑩平時十分疼愛兩隻愛犬，即使工作忙碌，仍堅持每天親自遛狗、風雨無阻，也經常受邀擔任寵物品牌活動大使，分享與毛孩相處的暖心日常及教養心得。談到臭味滾此次推出《馴龍高手》系列商品合作，他透露女兒得知消息後非常開心，因為本來就很喜歡這部電影，他也認為這次的合作相當有意思。

▲李李仁現身2026台北寵物展。（圖／臭味滾提供）

至於最喜歡的角色，李李仁毫不猶豫回答是「沒牙」，直呼「真的很可愛！」他表示，雖然電影裡的主角是龍，但沒牙的動作、神情與行為模式都很像狗狗，因此立刻聯想到家中的荳荳與歐膩，也讓他更能感受到小嗝嗝與沒牙之間陪伴、信任與成長的情感，正好呼應現代毛孩家庭的人寵關係。

▲李李仁現身2026台北寵物展。（圖／臭味滾提供）

聊起家中的兩隻毛孩，李李仁分享，邊境牧羊犬荳荳平常很會接飛盤，自己常陪牠一起玩；柴犬歐膩則個性傲嬌、最怕打雷，每當雷聲響起，兩隻狗狗都會立刻跑到他身邊陪伴，讓他笑說「很受重視，很有安全感。」