7月8日星座運勢／金牛墨綠色迎日進斗金 射手金箔色防小人
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：盡好自己本分
感情：彼此支持鼓勵
財運：儲蓄積少成多
幸運色：粉晶色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：信任工作同伴
感情：感情進展順利
財運：學習專家秘訣
幸運色：銀灰色
貴人：天秤
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：圓融應變客戶
感情：檢討自己言行
財運：注意買賣條款
幸運色：可可色
貴人：金牛
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：工作變數增加
感情：心急印象不佳
財運：增加財商知識
幸運色：純白色
貴人：獅子
小人：處女
金牛座 Taurus ♉
工作：工作往來順利
感情：表達要更明確
財運：有望日進斗金
幸運色：墨綠色
貴人：射手
小人：天秤
處女座 ♍
工作：不以表象看事
感情：眼光高嚇跑人
財運：投資專精項目
幸運色：灰紫色
貴人：水瓶
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：不要插手旁務
感情：較易胡思亂想
財運：獲錢財較辛苦
幸運色：天空色
貴人：雙魚
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：避免轉換跑道
感情：感到情緒勒索
財運：收入蒸蒸向上
幸運色：藕粉色
貴人：天蠍
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：善用技巧溝通
感情：過度糾結吵架
財運：利潤空間縮減
幸運色：深紫色
貴人：雙子
小人：金牛
【火象星座】
牡羊座 Aries ♈
工作：調整職業倦怠
感情：聆聽對方心事
財運：調整當前股票
幸運色：奶茶色
貴人：處女
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：任勞無怨無悔
感情：熱情促使熱戀
財運：衝動消費漏財
幸運色：淺綠色
貴人：魔羯
小人：牡羊
射手座 ♐
工作：防誣陷小人多
感情：別多計較細節
財運：重新編列預算
幸運色：金箔色
貴人：牡羊
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲>立場，切勿過度迷信。
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