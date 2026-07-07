7月7日星座運勢／雙魚迎大富大貴 天秤座切勿得失心過重
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：貴人提拔相助
感情：誠意本該慎獨
財運：得到前賢指引
幸運色：粉晶色
貴人：巨蟹
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：擴張業務人脈
感情：多講情少講理
財運：調解金錢問題
幸運色：西柚色
貴人：牡羊
小人：處女
天秤座 ♎
工作：迎接新的開始
感情：打是情罵是愛
財運：易得失心過重
幸運色：紫晶色
貴人：處女
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：工作不宜誇功
感情：感情平等對待
財運：付出社會公益
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：思維創新無限
感情：熱情得到回應
財運：降低沉默成本
幸運色：桃木色
貴人：獅子
小人：水瓶
處女座 ♍
工作：做足充分準備
感情：避免冷漠暴力
財運：不宜過度投資
幸運色：墨綠色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：多多團結行動
感情：感情細水長流
財運：系統規劃財務
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：反覆詳閱合約
感情：抱怨是致命傷
財運：獲利出場了結
幸運色：奶黃色
貴人：雙魚
小人：金牛
雙魚座 ♓
工作：效率獲得美讚
感情：愛不需要理由
財運：獲利大幅成長
幸運色：星空色
貴人：魔羯
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：表現一如往常
感情：看破不必說破
財運：買賣再三比較
幸運色：茶綠色
貴人：天蠍
小人：獅子
獅子座 ♌
工作：回憶最初初心
感情：感情進入冰點
財運：陸續增加收入
幸運色：磚紅色
貴人：金牛
小人：天秤
射手座 ♐
工作：順利解決困難
感情：感情細水長流
財運：多祈福能得財
幸運色：霧藍色
貴人：天秤
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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