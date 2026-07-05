馬國弼看傻「人生第一次見品種」　八點檔女星高雄大秀切芒果神技

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》人氣角色「萬珍珍」宮美樂與「馬仔」馬國弼，日前驚喜現身高雄凹子底森林公園，參與「高雄夏祭新鮮市－金煌芒果季」活動，兩人一到場立刻吸引大批民眾圍觀拍照。

▲《豆腐媽媽》宮美樂、馬國弼現身高雄。（圖／民視提供）

宮美樂與馬國弼不只熱情開直播，更一路狂嗑芒果、果乾與各式農特產品，超接地氣的互動與滿滿綜藝感，讓線上粉絲笑翻直呼「這對活寶搭檔真的太有趣了！」

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▲《豆腐媽媽》宮美樂、馬國弼現身高雄。（圖／民視提供）

這次南下高雄，兩人特地為盛大登場的「高雄金煌芒果季」站台宣傳。馬國弼一邊試吃、一邊忍不住驚呼「這個芒果真的快跟木瓜一樣大了，而且Q彈、完全沒有纖維！」對於首次近距離認識金煌芒果，他也興奮分享「我通常吃到的芒果都已經沒有果皮了，今天才知道原來芒果有這麼多不同品種，而且每一種都有不同風味，但都一樣好吃！」

▲《豆腐媽媽》宮美樂、馬國弼現身高雄。（圖／民視提供）

而面對如此巨大又多汁的金煌芒果，宮美樂更現場大秀近期網路爆紅的「不沾手切芒果神技」，從俐落的「三刀去核法」、視覺效果超吸睛的「芒果花翻面法」，到最懶人、最優雅的「湯匙挖肉法」，全都一次公開。只見她拿著大湯匙緊貼果皮一鏟，整塊厚實果肉立刻完整分離，讓現場民眾驚呼連連。

▲《豆腐媽媽》宮美樂、馬國弼現身高雄。（圖／民視提供）

宮美樂笑說「金煌芒果真的超級大顆，有些甚至比臉還大！」她也透露，雖然當天高雄太陽超大、天氣超熱，但現場滿滿的人情味讓她非常感動「我們還聽到一位賣果乾的年輕老闆分享，自己是在風災後返鄉，把家裡的芒果做成創新果乾品牌，真的很不容易。」

▲《豆腐媽媽》宮美樂、馬國弼現身高雄。（圖／民視提供）

馬國弼則大讚返鄉青年精神令人佩服「願意回來做地方創生真的很棒！」他更當場自掏腰包，大買果乾、麵包等在地產品支持店家。他笑說「今天高雄真的太熱情了，我站在太陽下都快融化，但還是忍不住一路逛、一路買！」

直播最後，宮美樂與馬國弼也興奮預告，目前只要拍攝創意短影音參加活動，就有機會抽中超豪華「金煌芒果禮盒」，邀請粉絲一起用行動支持高雄在地農業與返鄉青年，跟著《豆腐媽媽》戲中夥伴一起嗨翻高雄夏日。