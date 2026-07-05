2個月大愛犬「誤吞奶嘴碎片」離世！　李宓崩潰求：再當一次家人

記者張筱涵／綜合報導

藝人李宓4日在社群平台發文，悲痛證實愛犬「Muffin」已離世。年僅2個月大的Muffin因誤吞矽膠奶嘴碎片，不幸成為小天使。她坦言，直到現在仍無法接受這個事實，更不斷自責是自己的疏忽，文末更淚喊：「媽媽真的很愛很愛妳，我求求妳再給媽媽一次機會，我們再當一次家人，好嗎？」

▲李宓痛別愛犬。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



2個月大愛犬誤吞奶嘴 搶救不及離世

[廣告]請繼續往下閱讀...

李宓透露，原本以為Muffin還能陪伴家人很多年，沒想到短短一個月便天人永隔。她回憶，睡前曾仔細檢查房間，認為沒有危險物品，卻沒料到家中另一隻狗Cookie咬斷奶嘴，而幼犬Muffin半夜肚子餓時竟將奶嘴碎片吞下肚。她難過表示，體重僅300公克的Muffin實在太過幼小，醫師評估無法開刀，也無法施打點滴，甚至許多動物醫院都無法收治。

問遍十多家醫院 仍沒能救回Muffin

Muffin住院期間，李宓一邊工作、一邊四處尋求醫療資源，陸續聯繫十多家動物醫院，也拜託許多獸醫朋友協助，希望能找到救治方法。她表示，醫師曾提到需要輸血、施打骨內針，只要還有一絲希望，不論花多少錢，她都願意嘗試。然而，就在陪伴Muffin急診到隔天清晨後，她不得不趕往宜蘭工作，沒想到工作結束時便接獲噩耗，雖立即驅車北返，仍來不及見到愛犬最後一面。

李宓透露，自己抱著Muffin哭了兩個多小時，久久無法放下。

▲李宓十分不捨。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）



「如果」不停重播 自責沒能保護好牠

李宓在文中反覆問自己，如果Muffin沒有亂吃東西、如果Cookie沒有咬壞奶嘴、如果孩子沒有讓奶瓶掉到地上、如果自己知道狗狗真的會吞食矽膠、如果當晚將Muffin關進籠內休息，是不是一切就會不一樣。她坦言，這些「如果」每天都在腦海裡不停重播，怎麼也按不下停止鍵，只希望時間能夠倒流。

曬最後野餐照 淚別最愛的小女兒

李宓也分享多張Muffin生前照片，透露住院前一天，全家人才第一次帶牠外出野餐，當時牠與雙胞胎哥哥Brownie及姊姊Cookie開心玩了一整個上午，沒想到那竟成了第一次，也是最後一次全家出遊。她回憶，Muffin每天陪著自己工作、玩狼人殺、睡覺，全家人都十分疼愛牠，孩子們也經常抱著牠跳舞、唱歌，家中充滿歡笑。

最後，李宓向所有曾協助救治Muffin的獸醫、護理人員、親友表達感謝，也盼望Muffin能與已離世的Doggy、Toffie在天堂快樂奔跑，不再受病痛折磨：「媽媽真的很愛很愛妳，我求求妳再給媽媽一次機會，我們再當一次家人，好嗎？這一次我一定會用盡所有能力對妳好，絕對不再讓妳吃到奇怪的東西。」