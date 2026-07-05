獨／MAMAMOO高雄開唱驚傳意外！歌迷眼睛遭砸中　主辦回應了

記者林汝珊／高雄報導

南韓女團MAMAMOO出道12週年之際，以完整體之姿強勢合體，昨（4）日在高雄巨蛋舉辦演唱會，不料演出過程中卻發生意外，有歌迷在開場歌曲〈Mr. 애매모호〉時，遭現場禮炮裝置擊中頭部，讓現場粉絲驚嚇不已，而主辦單位KKLIVE也對《ETtoday》做出回應。

▲MAMAMOO演唱會傳意外，主辦單位回應。（圖／翻攝自X／inga_sbs）

據悉該名為香港的木木，事後她發文還原經過，自己在歌曲〈Mr. 애매모호〉時，被舞台禮炮外殼擊中，坦言當下便出現頭痛及想吐等症狀，手部也遭碎片割傷，經檢查後確認眼角膜有輕微破損。

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該歌迷表示，事發當下先由身旁歌迷協助通知工作人員，工作人員也立即到場清理禮炮外殼，不過自己因捨不得錯過演出，所以選擇多留了兩首歌，直到後來工作人員第二次前來關心，她才前往救護站接受檢查。

該歌迷也透露，主辦單位說將依照KKTIX原付款方式，全額退還該場演唱會票價。而主辦單位KKLIVE也回應《ETtoday》，強調：「我們會持續與該名粉絲保持聯繫，並確認及負責所有的後續狀況。演出設備也與硬體單位嚴格確認所有安全相關事宜。」