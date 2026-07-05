粉絲求搭車回高雄！籃籃霸氣喊「高鐵票我買」超寵粉　見面會淚揭低潮心聲

記者孟育民／台北報導

藝人籃籃4日晚間舉辦《籃圖：A Decade of Lan, A Journey With You.》見面會，不只是慶祝生日，更像是一場與粉絲共同回顧十年旅程的約定。人緣極佳的她，集結楊繡惠、舒子晨、無尊，還有經紀公司老闆、老闆娘及媽媽親自到場支持。胡瓜、徐乃麟、曾國城、李多慧，及樂天桃猿球員林泓育雖未現身，也特地錄製祝福影片，回顧她從2017年初登板LamiGirls，到2026年成為樂天桃猿推進隊長，並從青澀主持新人一路成長為站上金鐘舞台的綜藝主持人，肯定她多年來始終認真努力，一步步走到今天。

▲籃籃舉辦《籃圖：A Decade of Lan, A Journey With You.》見面會。（圖／希馬行銷提供）



見面會由籃籃熱舞揭開序幕，接著把《天才衝衝衝》的「聯想Tempo」、《綜藝大集合》的「搶椅子遊戲」、「魚躍龍門」等經典單元搬上舞台，邀請粉絲同樂，現場笑聲不斷、氣氛熱烈。每輪遊戲優勝者都能獲得「主委加碼」紅包，最高一名女孩抱回6000元、兩位粉絲各獲5000元，另一位則拿到3000元。籃籃也豪氣送出多件實戰球衣，把一路累積的幸福與幸運，毫不保留回饋給陪伴自己十年的粉絲。

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有趣的是，有粉絲在Threads發文：「籃籃見面會後，有順路載我回高雄的嗎？（路竹交流道） 可負擔400謝謝」，籃籃看到後立刻霸氣回覆：「你坐高鐵回去，幫你買票。」貼文突破近百萬觀看，也讓其他粉絲紛紛直呼：「哪有這麼寵粉的啊！」「籃總霸氣！」再次展現她珍惜每一位陪伴自己走過十年粉絲的心意。

▲籃籃和粉絲們互動。（圖／希馬行銷提供）

最催淚的一刻，莫過於主辦單位事先蒐集粉絲想對籃籃說的話，製作成電子留言牆投影在大螢幕上。望著滿滿的鼓勵、祝福與陪伴，她忍不住紅了眼眶。隨後，全場粉絲高舉「籃籃生日快樂」手幅，讓她感動表示：「在前陣子比較低潮的時候，自己比較容易影響，這是公眾人物需要跨過去的坎；可是，再怎麼難過，回到球場看到支持我的你們，好像重新充滿了力量，有你們才可以繼續走下去，謝謝你們。」

▲籃籃感性告白。（圖／希馬行銷提供）

藝人楊繡惠隨後帶著生日蛋糕上台，與全場齊唱生日快樂歌，讓籃籃差點落淚。她許下心願：「第一個是希望今天現場所有人都可以幸福，都可以健健康康。第二個願望希望未來有朝一日，可以在大巨蛋辦專場見面會！」第三個願望則默默放在心裡。她也向粉絲真情告白：「之前有前輩說過，挫折的時候不要去在意那些討厭你的人，你一定要讓喜歡你的人更喜歡你。所以我想要把這些很喜歡我的人聚在一起，想要親自跟你們說謝謝，謝謝你們支持我。」

▲▼楊繡惠、李多慧驚喜現身。（圖／希馬行銷提供）

活動尾聲，籃籃媽媽抱著一大束花驚喜上台，感性表示：「感謝大家照顧我家籃籃，謝謝經紀公司老闆，無限感動，謝謝大家。」一連說了15個「謝謝」後，才突然想起轉身對女兒說「啊，生日快樂」，逗樂全場。最後，籃籃更驚喜抽出自己10年來不同時期的人形立牌送給幸運粉絲珍藏，為這場充滿歡笑與感動的十年之約畫下溫馨句點。

▲籃籃媽媽。（圖／希馬行銷提供）