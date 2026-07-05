泰勒絲婚禮前密會威廉王子、凱特王妃！　超過10年交情曝光

圖文／鏡週刊

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）3日在紐約舉行世紀婚禮，雖然她的好友英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）當天沒能出席，但其實，雙方早在婚禮前就低調碰過面，「英國王室＋流行天后」的神祕聚會直到婚禮前夕才曝光，讓大家很好奇他們究竟聊了些什麼？

威廉曾神秘回應婚禮邀請 為何最後沒現身？

威廉和凱特日前在倫敦祕密會晤泰勒絲和崔維斯，這場私人聚會並未對外公開。據了解，這也是44歲的凱特第一次和36歲的泰勒絲、崔維斯本人見面。

根據《People》報導，這場聚會發生的時間是在今年5月，當時泰勒絲與崔維斯剛好在英國，而威廉也正在洽談登上崔維斯與哥哥傑森凱爾西（Jason Kelce）共同主持的Podcast節目《New Heights》。

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▲威廉王子（中）連線作客崔維斯凱爾西（上）和傑森凱爾西（下）的Podcast節目。（翻攝princeandprincessofwales IG）

同月接受電台訪問時，威廉曾被問到是否收到泰勒絲婚禮邀請？當時他神秘兮兮回應：「無可奉告。」接著又說：「我希望有，也相信可能會收到邀請，我們拭目以待囉。」那時外界瘋猜，認為他和凱特可能會現身泰勒絲的婚禮。不過，威廉和凱特最終沒有出席泰勒絲在紐約麥迪遜廣場花園的世紀婚宴。

而這場神秘聚會最早由《每日電訊報》披露，線索其實也藏在泰勒絲婚禮舉行前數小時上線的《New Heights》Podcast特別節目中。崔維斯在節目裡對威廉說：「前陣子有機會見到你，我們聊了一下阿斯頓維拉（Aston Villa）和世界盃，所以才邀請你來上節目。」一番話證實在節目錄製前幾天，雙方就私下見過面了。

▲泰勒絲2024年在倫敦巡演後台，和威廉王子、喬治王子、夏綠蒂公主，以及未婚夫崔維斯自拍，令全球粉絲暴動。（翻攝Taylor Swift IG）

威廉、泰勒絲超過10年交情 還曾一起登台唱歌？

事實上，威廉和泰勒絲的友誼已經超過10年，兩人2013年在肯辛頓宮舉辦的慈善晚宴上首次碰面，當時兩人還和美國傳奇歌手邦喬飛（Jon Bon Jovi）上台合唱經典歌曲〈Livin' on a Prayer〉。

2024年6月泰勒絲到倫敦舉行「時代巡迴演唱會」。威廉在42歲生日當天，帶著長子喬治王子（Prince George）和夏綠蒂到溫布利球場朝聖天后演唱會。當時威連一家與泰勒絲、凱爾西一起自拍，堪稱當年的「年度最佳自拍」，足見雙方好交情。



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