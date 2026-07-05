蕭敬騰「罹閱讀障礙」：分不清洗髮乳和沐浴乳！　求助家人反被罵白癡

記者田暐瑋／綜合報導

蕭敬騰近日上大陸綜藝節目，分享童年罹患閱讀障礙，遭受旁人誤解和責罵，還因此被家人取笑是「白癡」，這種長期不被理解的處境讓他感到自卑，並用抽煙、逃課和打架等等的叛逆行為來掩飾內心的挫敗感。

蕭敬騰近日上綜藝節目《五十公里桃花塢6》，談到從小就有閱讀障礙，看到的文字就像是一團模糊的圖案，難以快速理解，在學校裡總是無法在規定時間內完成試卷，而在日常生活中，甚至分不清洗髮乳和沐浴乳的差別，每次都要拿著瓶罐拜託家人幫忙辨識，常常被罵「白癡」。

▲蕭敬騰有閱讀障礙。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

直到19歲進入演藝圈後，蕭敬騰看到相關報導才意識到自己患有閱讀障礙，是一種先天性的文字識別困難，患者的大腦對文字的處理方式與常人不同，並非智力問題，童年時期的家人和老師由於缺乏對這一障礙的認知，誤將他的學習困難歸因於不用心或笨拙，持續對他進行責罵，不僅影響了他的學業表現，也對他的心理健康造成了深遠的影響。

在節目中，蕭敬騰呼籲社會對閱讀障礙患者給予更多的理解和包容，表示閱讀障礙者並不笨，只是看世界的方式與大多數人不同，希望藉由自己的經歷，能讓更多人認識到閱讀障礙的真實情況，減少對患者的誤解和偏見，他後來了靠音樂找到自信，逐漸克服閱讀障礙帶來的困擾。

▲蕭敬騰有閱讀障礙。（圖／翻攝自微博）