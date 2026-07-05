泰勒絲世紀婚禮獨缺她！爆沒受邀「氣瘋了」　10年閨蜜情徹底玩完

▲泰勒絲（左）和布蕾克萊弗莉（右）曾經是好閨蜜，如今因官司友誼生變。（翻攝IG）

圖文／鏡週刊

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）日前在紐約舉辦世紀婚禮，眾多好萊塢大咖到場祝賀。不過，與泰勒絲有過10年閨蜜情的女星「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）卻傳沒受到邀請，更有消息指出她「氣瘋了」。被指友誼徹底玩完，「不可能再當朋友了」。

她把自己比喻成《權力遊戲》龍后 還拿泰勒絲當「靠山」

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泰勒絲從7月2日就開始婚禮行程，先與至親好友共進彩排晚宴，7月3日再舉行正式婚禮。期間，布蕾克沒有現身任何跟婚禮有關的活動，就在泰勒絲婚禮彩排同一天，布蕾克和丈夫「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）被《TMZ》拍到現身紐約州的普萊西德湖（Lake Placid），陪女兒參加馬術比賽。

泰勒絲婚禮期間，不少演藝圈名人陸續現身，但無論是場外的攝影鏡頭，還是社群平台、媒體等，都沒有拍到布蕾克夫婦。由於婚禮採取嚴格的「禁止使用手機」規定，外界無法得知現場完整賓客名單，《好萊塢報導》向布蕾克夫婦經紀人求證是否受邀或是否有出席？但尚未獲得回應。

▲泰勒絲和崔維斯近日在紐約完婚，正式成為「凱爾西太太」。（翻攝taylorswift IG）

事實上，泰勒絲和布蕾克的友誼，近年因電影《到我們為止》（It Ends With Us）的官司風波生變。布蕾克先前曾表示，泰勒絲了解劇組工作環境的討論，而導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）則指控，泰勒絲與萊恩雷諾斯曾協助布蕾克向他施壓，要求修改劇本內容，讓泰勒絲意外捲入法律攻防。

在巴爾多尼提出的訴訟文件中，公開一段布蕾克發的私訊，她將自己比喻成影集《權力遊戲》中的「龍后」卡麗熙，指自己身邊有幾條「龍」，雖然有好有壞，但多半會保護她想守護的人，她還警告巴爾多尼：「你也會因此受益，我保證。」她口中的「龍」，被指就是泰勒絲和丈夫雷諾斯，引發不小爭議。

泰勒絲早就感覺變了？ 一封私訊揭開10年閨密決裂內幕

今年1月，法院公開布蕾克和泰勒絲的私訊內容，讓大家首度看見友情決裂的過程。當時布蕾克主動傳訊給泰勒絲，坦言因官司纏身，這段時間一直只顧著談自己的事情，擔心是不是無意間傷害了對方，希望能知道彼此是否一切安好。

▲布蕾克萊芙莉與賈斯汀巴爾多尼合作《到我們為止》，後續卻因官司風波反目成仇。（劇照）

泰勒絲則坦率回覆，表示事情沒有嚴重到決裂，但確實感覺到兩人的互動變了。她形容，布蕾克近幾次傳來的訊息，「讀起來就像寄給200名員工的公司群發信件」，更頻繁使用「我們」這個字，讓她懷念以前那個幽默、真實、會自然聊天的朋友。她也向布蕾克喊話：「不用一直道歉，回來做妳自己就好。」

過去，泰勒絲和布蕾克的感情相當緊密，她是布蕾克女兒們的教母，還曾把孩子的聲音錄到歌曲〈Gorgeous〉中。兩人還時常一起聚會，也曾一起現場觀看2024年NFL超級盃決賽，見證崔維斯和堪薩斯市酋長隊奪冠。

沒收到婚禮邀請「氣瘋了」！ 她們真的再也回不去了？

即便先前曾有消息指出，布蕾克努力修補和泰勒絲的關係，但最新消息似乎不是很樂觀。根據《Page Six》報導，知情人士透露，泰勒絲如今只想把重要時刻留給真正信任、能帶來平靜的人，「就她而言，這段友情已經結束了」。

▲布蕾克萊芙莉與丈夫萊恩雷諾斯過去經常是紅毯常客。（翻攝blakelively IG）

另一名消息人士則向《每日郵報》透露，布蕾克對沒有收到婚禮邀請感到相當失落，還「非常生氣」。她原本很希望能出席婚禮，也一直認為，兩人多年情誼能夠跨越這場風波，但最終事與願違，「如果之前還抱有一絲希望，現在也完全消失了，她們再也不可能成為朋友」。



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