記者田暐瑋／綜合報導

大陸26歲女星郭宇欣曾是多部夯劇的配角，後來轉戰短劇圈，人氣大漲，擁有「短劇界第一女主角」的封號。近日因一段私下吐槽女星周也的錄音外洩，導致形象大受打擊，原定參演的S級古裝劇《玉簟秋》女二角色及多項商業代言被緊急叫停，不過這段錄音曝光的時機，正巧發生在郭宇欣與前經紀公司解約糾紛期間，有網友認為這可能是一場陰謀論。

製片人葉非夜公開郭宇欣諷刺周也的音檔引起軒然大波，更爆料她曾私下議論同組演員，且手中有郭宇欣給合作男演員打分的完整錄音尚未公開，由於郭宇欣過去在直播中希望粉絲「不要拉踩」，稱「每個女孩子都不容易」，但此次負面爆料不斷，使「大女主人設」受到質疑，言行不一的指控不斷升溫。

▲短劇演員郭宇欣。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

錄音事件引發的爭議，讓郭宇欣的商業資源全面凍結，原定出演的《玉簟秋》女二角色已被替換，至少兩項商業代言被品牌方緊急暫停，S級短劇大女主劇本也被撤換，商演活動全面暫停，多部待選戲約排期被擱置，新洽談全面中止，業內口碑迅速崩塌，公眾形象造成重大打擊。

錄音中，郭宇欣談及和周也曾撞衣一事，直言：「我還沒說周也蹭我，她也沒什麼熱度，誰蹭誰還不一定。」爆料者指出，郭宇欣有「開口第一句話就踩別人」的習慣，長期以來在背後議論同行，截至7月5日，郭宇欣及工作室尚未對此事作出任何公開回應，選擇以沉默的方式處理。

▲郭宇欣狠酸周也（右）。（圖／翻攝自微博）

