記者張筱涵／綜合報導

南韓男團B1A4成員燦多近日登上MBC綜藝《Radio Star》，自爆曾把自己的身體當成「人體實驗」，只因好奇自己究竟能胖到什麼程度，竟連續3個月每餐狂吃2、3人份，體重一口氣暴增20公斤，最高甚至來到90公斤，驚人經歷讓全場來賓聽傻。

▲燦多曾胖到20公斤。（圖／翻攝自韓網）



好奇自己能胖到哪裡 3個月狂增20公斤

[廣告]請繼續往下閱讀...

燦多在節目中坦言，自己一直都非常喜歡吃，因此曾萌生實驗念頭，「我很好奇自己到底可以胖到什麼程度。」於是開始刻意增加食量，每一餐都吃下2至3人份，短短3個月體重就增加20公斤，最高曾胖到90公斤，讓主持群驚呼連連。

把麻辣香鍋當沙拉 披薩飲食一周又胖3公斤

除了分享增重經歷，燦多也透露自己對美食有一套獨特邏輯。他笑說，自己吃麻辣香鍋時，總會安慰自己「裡面很多蔬菜，所以就當是在吃辣油沙拉」，還曾嘗試「披薩單一飲食法」，沒想到只吃了一星期，體重又增加3公斤，幽默發言讓攝影棚笑聲不斷。

▲燦多現在已經瘦下來了。（圖／翻攝自Instagram／samdol_sandeul）



一次嗑10顆香瓜 曾自曝能吃7人份牛腸

不僅如此，燦多還是演藝圈知名的大胃王。他透露，自己一次最多可以吃下10顆韓國香瓜，削水果速度也相當快，「我是一邊吃一顆，一邊削下一顆。」展現驚人的食量與進食速度。

其實，燦多的大食量早已不是秘密。他2016年出演SBS《叢林的法則》時，就曾透露平時能吃4、5人份牛腸，肚子特別餓時甚至可以吃到6、7人份，因此多年來一直被外界封為「演藝圈代表性大胃王」。

歌手、音樂劇雙棲發展 分享趣事再掀討論

燦多2011年以B1A4成員身分出道，近年除了持續歌手活動，也憑藉深厚歌唱實力活躍於音樂劇舞台，在歌唱與戲劇領域都有亮眼表現。這次分享過去為了滿足好奇心，親自進行「增重實驗」的趣事，再度掀起網友熱議，不少人笑稱「這根本是最幸福的人體實驗」、「吃貨的境界果然不一樣」。