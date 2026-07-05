王力宏演唱會摔碎濺血！「工作室追責工作人員」　CT檢查結果出爐

記者田暐瑋／綜合報導

王力宏4日在成都演唱會上發生意外，由於設備操作不當，王力宏在移動時被帶子絆倒，頭部撞上金屬舞台邊緣，導致外耳軟骨撞碎，臉部與耳朵共縫合39針，工作室表示，整起事件已進入內部專項調查流程，相關責任人員也將接受調查。

王力宏在演唱會上，由於工作人員將吊鋼絲的安全束帶遺留在舞台通道，導致王力宏在移動時被絆倒，頭部撞上金屬舞台邊緣，造成他左耳佩戴的硬質入耳式耳機將外耳軟骨撞碎，臉部與耳朵共縫合39針，演出結束後立即送醫急救，耳朵缝合27針、面部缝合12針，CT檢查顯示腦部和頭骨未受損。

▲王力宏。（圖／讀者提供）



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王力宏工作室5日凌晨發表聲明，明確指出事故是由於吊鋼絲操作不當所致，工作室表示相關責任人員已進入內部專項調查流程，並承諾將根據調查結果進行相應處理，團隊正在對舞台環節及全流程的安全保障措施進行全面排查，以完善現場安全管理體系，確保不再發生類似事件。

儘管受傷，王力宏在當晚仍堅持完成了約三小時的全開麥唱跳演出，由於左耳無法佩戴耳機，他僅靠右耳完成整場演出，成都站的第三場演出按原計劃進行，許多網友對王力宏的敬業精神表示讚賞，同時也對舞台安全管理提出了質疑，有粉絲指出，過去的演唱會中也曾出現過類似的安全疏漏，呼籲主辦方加強安全措施，避免此類事件再次發生。

▲王力宏。（圖／讀者提供）