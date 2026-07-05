泰勒絲「花園婚禮美如仙境」內部裝設曝！伴手禮藏新人誓詞　賓客哭了

記者田暐瑋／綜合報導

泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）3日在紐約麥迪遜廣場花園舉行了盛大婚禮，婚禮全程被拍攝成紀錄片，未來將作為禮物送給到場的親友，讓他們永久珍藏，此外，婚禮伴手禮也別具意義，每位賓客都收到泰勒絲親自準備的驚喜禮物。

▲泰勒絲大婚。（圖／達志）



泰勒絲相當用心準備婚禮，連伴手禮都特別花了心思，每位賓客都收到了一條刺繡手帕，上面印有婚禮日期、地點及泰勒絲2014年歌曲《Blank Space》中的歌詞，象徵著兩人對愛情的承諾，婚禮場地經過精心設計，入口處鋪設了淡粉紅色地毯，牆上裝飾著淺粉紅色和白色的落地帷幔，營造出夢幻般的氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

婚禮現場裝飾以「愛麗絲夢遊仙境」和「綠野仙蹤」為主題，泰勒絲與崔維斯身著迪奧高級訂製禮服，新郎選擇了一套白色燕尾服，而泰勒絲則穿著一襲帶有拖尾的長禮服，走上紅毯時背景響起她的一首經典歌曲，據悉現場設有溫室花園，提供如同嘉年華般的娛樂活動。

▲泰勒絲伴手禮。（圖／翻攝自X）



這場婚禮邀請如湯姆漢克斯（Tom Hanks）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）、艾瑪史東（Emma Stone）等多位演藝界名人出席，據知情人士透露，泰勒絲夫妻希望婚禮主軸放在親友的相聚和神聖感的婚禮儀式，而非過於鋪張的排場，新郎當晚不斷向泰勒絲示愛，並表示這是他人生中最美好的一夜，誓詞也讓不少賓客感動落淚。