遭踩喪女傷痛「酸民還嗆不敢告」！　白冰冰亮報案單：等收通知吧

記者張筱涵／綜合報導

資深藝人白冰冰近日遭網友在Threads發表不當言論，對方不僅提及她的過往創傷，還以挑釁語氣表示「法院認證黑歷史就會變成歷史」，讓她決定採取法律行動，5日公開警方受（處）理案件證明單，透露已正式報案提告，更向對方喊話：「過幾天他就會收到警局通知要到案說明了！」

▲白冰冰 。（圖／記者李毓康攝）



白冰冰在臉書發文表示，有人在Threads持續留言攻擊她，不斷在她的傷口上撒鹽，「好不容易從創傷中走出來，非得把我往死裡推嗎？非得這樣欺負人嗎？」她指出，對方原本不相信自己真的會提告，如今警方已受理案件，接下來將依法處理。

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白冰冰同步曬出新北市警察局林口分局偵查隊的受（處）理案件證明單，案由為「一般刑案（妨害名譽〈信用〉）」，報案內容記載，自今年5月9日起，她在社群平台Threads遭不特定人士誹謗，警方已正式受理。

▲白冰冰上傳受（處）理案件證明單。（圖／翻攝自FACEBOOK／白冰冰（白雪嬅））



從白冰冰曝光的截圖可見，遭提告的網友留言寫道：「白冰冰黑歷史被爆料還在嗆要提告，笑她臭俗辣不敢啦！法院認證黑歷史就會變成歷史！」白冰冰認為相關言論已涉及妨害名譽，因此決定循法律途徑維護自身權益。

▲白冰冰上傳酸民留言。（圖／翻攝自FACEBOOK／白冰冰（白雪嬅））



貼文曝光後，不少網友力挺她提告，紛紛留言表示：「支持提告，講話傷害人就該付出代價」、「這種人就是欠告」、「毀謗是刑事案件，交給律師處理就好」、「言論自由不是可以隨便侮辱別人的理由」、「支持冰冰姐依法處理，不要再縱容網路霸凌。」

也有粉絲安慰白冰冰，希望她不要因惡意留言影響心情，認為依法提告除了替自己討回公道，也能遏止網路匿名攻擊歪風，讓發言者為自己的言論負起法律責任。