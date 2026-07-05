中信兄弟涼水祭爆爭議！衣宸遭球迷「水槍噴臉」　痛訴：尤其是眼睛

記者張筱涵／綜合報導

中信兄弟年度夏季主題活動「Bro’s Water Park 涼水祭」4日在台中洲際棒球場登場，吸引大批球迷攜帶水槍、戲水裝備進場同樂。不過活動首日卻傳出有球迷將水槍直接朝啦啦隊女孩臉部噴射，中信兄弟Passion Sisters成員衣宸當晚緊急發文呼籲：「請不要拿水槍噴臉，尤其是眼睛！」引發大批球迷討論，也再度掀起涼水祭安全問題。

▲衣宸請球迷不要拿水噴啦啦隊員臉部。（圖／翻攝自Instagram／angelia17_00）



衣宸發文求別朝臉噴 「尤其是眼睛」

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衣宸4日晚間透過社群平台發文表示：「請不要拿水槍噴臉～～～尤其是眼！睛！⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯」，雖然文字不長，卻看得出她對現場狀況相當無奈，也立刻引來許多球迷留言關心。

不少到場球迷證實，現場確實有人將水槍朝啦啦隊女孩臉部噴灑，甚至有球迷指出：「有一個西F區的蠢蛋拿水槍往妳臉上射，我在西E區看到真想罵過去，但場面太混亂根本不知道是誰。」也有人表示，比賽前幾局還持續有人朝女孩臉部噴水，「到了第三局之後才比較沒有這個狀況。」

▲衣宸發文。（圖／翻攝自Instagram／angelia17_00）



球迷怒批「每年都在發生」

事件曝光後，大批球迷湧入留言區替衣宸抱不平，紛紛表示：「誰敢噴衣宸」、「每年都講，還是都有這種人」、「真的很怕被少數人害到球團以後不辦了。」

也有球迷直言：「每年都在提醒，每年還是發生，乾脆取消涼水祭好了。」、「真的很討厭涼水祭，希望明年不要再辦，要玩水去游泳池就好。」認為少數人的不當行為，恐怕影響整個活動延續。

球團早提醒勿朝乾區、場內噴灑

事實上，中信兄弟今年舉辦「Bro's Water Park 涼水祭」，除了規劃大型滑水道、戲水池等設施，也結合DJ派對打造夏日棒球盛典。球團賽前便提醒，水槍及各類戲水道具不得朝乾區觀眾席、場內比賽區域及應援舞台噴灑，也禁止裝填冰水、飲料或其他液體，違規者有權取消入場資格。

然而活動首日仍傳出啦啦隊員遭球迷朝臉部噴水，讓不少支持者再次呼籲，享受涼水祭之餘也應遵守規範，尊重場上工作人員與表演者，共同維護活動安全與良好觀賽環境。