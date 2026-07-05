王力宏開唱重摔「血流到脖子」送醫縫39針　耳骨撞碎傷勢曝光！

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王王力宏昨（4日）在成都舉辦演唱會，未料開場沒多久就發生意外，在演唱〈天地龍鱗〉時，被地上的安全帶絆倒，整個人失足往前重摔，左臉直接撞擊階梯，連耳機都噴飛，左臉不僅被劃傷，耳朵也全是血，他事後簡單處理後仍繼續演出，耳朵傷勢的血還流到脖子上，令粉絲相當心疼。

▲▼王力宏縫了39針。（圖／翻攝王力宏微博）

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演唱會後王力宏緊急送醫治療，足足縫了39針。他發文表示，演出時腳被自己的鋼絲捲到因此摔倒，頭撞上了金屬舞台邊緣，「偏偏撞到的是左耳，更巧的是，左耳當時正戴著一顆非常硬的入耳式監聽耳機（in-ear monitor），結果把外耳軟骨給撞碎了。當時流了很多血，所以後面沒辦法再戴左耳監聽，只能全程靠右耳完成演出。」

他事後趕到了醫院，「縫了27針，才把耳朵重新縫合，也給我臉上的傷口縫了12針。」好在做了電腦斷層檢查顯示腦部和頭骨都沒有受傷，「只是因為外耳軟骨被撞碎，所以流了很多血，在台上有點嚇人。」他也感謝粉絲的關心和祝福，「我很好，也覺得自己真的很幸運，沒有大礙。謝謝你們的愛，我都收到了，也加倍還給你。」並相約今天繼續見面，也代表他並沒有要取消今晚的演出。

▲▼王力宏負傷繼續唱，唱到血從耳朵流到脖子。（圖／翻攝王力宏微博、讀者提供）

而王力宏工作室也發文證實，昨晚意外發生後，團隊與藝人本人進行了溝通，「考慮到這是與大家共同期待已久的一次見面，王力宏先生不願辜負大家的期待，也不願讓現場觀眾留下遺憾，最終決定繼續完成今晚的演出。」初步調查發現是鋼絲操作不當，導致藝人在下裝置過程中意外摔倒。

工作室表示，相關責任人員已進入內部調查流程，後續將依據調查結果做對應處理。團隊已對相關舞台環節及全流程安全保障措施展開全面復盤與排查，後續也將進一步完善現場安全管理體系，全力保障藝人、工作人員及每一位觀眾的安全。5日成都站第三場演出，團隊已與王力宏本人充分溝通，「力宏不願與觀眾失約。在醫院治療過後，並且已與專業醫護人員確認傷情條件許可，將按原計劃推進本場演出。」