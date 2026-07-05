張秀卿與小12歲嫩尪甜蜜14年　姐弟戀好處全說了！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后張秀卿即將在本月11日二度風光唱回大台南會展中心，幕後最大推手依然是小他12歲的老公王國贊，老公除了積極幫她宣傳，甚至還陪著她一起運動、飲控瘦身，感情相當甜蜜，整個人也越來越回春，張秀卿直言老公最愛她素顏的樣子，「我老公都叫我擦口紅就好，因為我皮膚太好。」

▲▼張秀卿和小12歲老公婚後生活甜蜜，讓她整個人越來越回春。（圖／記者周宸亘攝、翻攝張秀卿臉書）



[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到談姐弟戀的好處，張秀卿說王國贊本就比同年的其他男生還要成熟許多，又保有「年輕弟弟」的活力，「我認識他五年，他很成熟，每天會帶給我很大的活力，心思又很成熟。」張秀卿心疼說，老公十歲就沒有爸媽，「媽媽當年為了幫他拿生日蛋糕因此過世，所以他再也沒過過生日，是我鼓勵他讓他走出來，每年都是我幫他過生日。」

張秀卿與王國贊如今結婚已14年，她直言兩人幾乎沒有大吵，小吵只有吵過三次，「只會為了他遲到不開心，他跟我講說客戶耽誤，我就會跟他溝通好，說沒關係你慢慢來，他會跟我解釋前因後果。」

▲▼張秀卿正積極備戰演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

她笑說，知道身為水瓶座的老公不喜歡過度被管，「他想找我的時候就讓他來找我，你越去找他，他會嫌煩，所以要讓他來找，結果他每天都會找我，每天必傳訊息提醒我吃早餐，還說：『不可以偷吃喔！』」彼此也約好絕不看對方手機，適度的給予空間，反而讓夫妻關係更加融洽。

▲張秀卿11日將二度唱回台南。（圖／記者周宸亘攝）