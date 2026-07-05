狄鶯崩潰神隱1個多月　昔日密友張秀卿「竟不敢打給她」原因曝

記者蔡琛儀／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐被依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪起訴，在押42天後，上個月29日士林地院裁定100萬交保，限制住居與出境出海，自孫安佐出事以來，這些日子夫妻倆操碎了心，狄鶯更一度情緒崩潰失聯，如今現況成謎。

▲▼張秀卿過去和狄鶯感情相當要好。（圖／記者周宸亘攝、翻攝狄鶯臉書）

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最近忙著準備11日台南演唱會的金曲歌后張秀卿，其實過去和狄鶯交情頗好，經常約吃飯、喝酒，她近日接受訪問被問到此事，坦言以前和狄鶯、王彩樺確實常常相約小酌，但她結婚搬去台南後，除了錄影時見面，聯絡頻率不若以往，感嘆：「我也不知道為何這就這樣沒了。」

張秀卿透過新聞得知狄鶯狀況：「我想去關心她，但我怕我不知道她想聽什麼話，我如果是她會想要靜一靜，怕講錯話。」同樣也身為人母，育有獨生女林莉的她心疼表示：「為人母都一樣，再怎麼樣還是自己的孩子，懷胎十月，我可以體諒她的心情，雖然可能她有她的認知，她心裡怎麼想我們也不知道，但我相信她應該非常非常的痛苦吧！」

▲張秀卿說相信狄鶯的智慧能度過難關。（圖／記者周宸亘攝）

不過張秀卿坦言，真的不曉得該怎麼安慰、幫助狄鶯：「我看她那樣子很難過，很想去打個電話給她安慰，但又不知道說什麼，說什麼都不是，怕安慰了更難過，相信她的智慧會自己找方式解決的。」

而她的女兒林莉伯克利音樂學院畢業後，目前仍隻身在美國做音樂，她和女兒關係像是好友，有時她念女兒身邊沒人保護，反過來被林莉說：「媽媽你顧好演唱會就好，不要管我的事，拜託！」或是女兒穿太辣，她也會忍不住說：「如果阿公看到會把我罵死！」不過張秀卿坦言，自己只希望女兒開心就好，林莉雖遠在美國，知道媽媽掛念，每天也都會打視訊給張秀卿讓她安心。

▲張秀卿與愛女林莉相處模式像好友。（圖／記者周宸亘攝）