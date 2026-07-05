北影秒殺！港星雙帥組CP「激吻前先吞薄荷糖」　地下道互毆打真軍臉全腫

記者蕭采薇／台北報導

由名導邱禮濤執導，集結香港新生代人氣男星Anson KONG（簡稱AK）、陳毅燊（ANSONBEAN）主演的話題新作《我們不是什麼》，4日於台北電影節舉行記者會。該片作為今年影展啟售後「第一部宣告全數完售」的秒殺強片，不僅大批台灣影迷早早卡位，更有香港粉絲專程買機票「跨海飛台」追星。

▲AK（左）與陳毅燊（右）異口同聲表示印象最深刻的戲碼，是一場在地下道裡面打架的戲，打到對方臉都腫了。（圖／記者李毓康攝

兩位男神在片中飾演同志情侶，除了有火辣熱吻，還上演地下道互毆的激烈戲碼，兩人回憶拍攝當天不僅又熱又缺氧，最後還失控「真打」，連臉都腫了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

激吻狂吃薄荷糖！地下道失控互毆「打到毀容」

《我們不是什麼》是AK與陳毅燊首度在大銀幕上深度合作，挑戰在亂世底層相依為命、勇敢面對命運的戀人。AK透露，兩人開拍前特地先約吃飯拉近距離，面對親密吻戲也做足準備，互吃「薄荷糖」保持口氣清新。

▲《我們不是什麼》主創團隊（左起）AK、導演邱禮濤、陳毅燊。（圖／記者李毓康攝）

不過談到片中印象最深刻的戲碼，兩人異口同聲直指是一場在地下道打架的衝突戲。陳毅燊回憶：「當天很熱，又沒有什麼空氣，很謝謝AK陪我一起很熱血地演出，最後真的有打到對方，臉都腫了！」AK也笑說：「一開始導演還交代不要碰到對方，結果我們拍第二個take就直接碰到了！」展現兩人極高的投入度。

AK蓄鬍樂喊「能睡晚點」！ANSONBEAN斷食狂瘦13公斤

AK在片中飾演的「暉仔」命運波折、情緒張力極大，他為此特別蓄鬍，笑稱：「這是我第一次留鬍子，頭髮也沒剪這麼短過。我覺得很好，因為難得不用化妝，可以睡晚一點再到現場！」

▲Anson KONG是香港國民男團MIRROR成員，高人氣吸引粉絲跨海追星。（圖／記者李毓康攝）



相較之下，飾演「Ike」的陳毅燊則經歷了地獄級的身材改造。為了完美貼合角色，他在一個月內從76公斤狂瘦到63公斤，足足掉了13公斤！陳毅燊透露：「我一開始5天『只喝水不吃東西』，慢慢變瘦後就漸漸習慣了，殺青第一件事就是衝去吃漢堡。」他笑說現在肌肉已經練回來，還是比較喜歡自己壯一點的樣子。

邱禮濤拍膩警匪片！聚焦香港底層狂賣千萬票房

曾以多部經典類型片風靡華語影壇的導演邱禮濤，這次在《我們不是什麼》中展現獨到的生猛敘事。電影從一場雙層巴士爆炸案展開，透過兩具無家屬認領的少年遺體，層層剖析底層被排斥的群體。

▲陳毅燊為完美貼合角色，一個月就從76公斤狂瘦到63公斤。（圖／記者李毓康攝）

電影在香港上映後引發極大共鳴，目前票房已賣破1235萬港幣。談及拍攝動機，邱禮濤坦言：「過去很多年都在拍警匪片，每天回家腦中都是砰砰砰，有天希望自己停下來，拍一個關於香港社會問題的故事。」

提到選角，邱禮濤大讚AK極具潛力，在還沒有劇本時就決定要找他合作。而陳毅燊則是在名單上經過一番波折，導演透露：「其實在他之前有3個人推掉，後來看新聞說他心情低落、要暫別演藝圈，決定約他出來談，他很積極說要演出，這態度我很欣賞。」

▲AK在片中第一次留鬍子，因「難得不用化妝，可以睡晚一點到現場！」感到相當開心。（圖／記者李毓康攝）



陳毅燊也感性表示，當時剛好處於失落期，跟角色心境很像，「希望大家遇到困難能多一點愛和包容，讓這個世界變得更好！」主創團隊最後也大力感謝台灣與香港觀眾的熱情支持，期盼電影能讓更多人理解香港的社會現況。