金馬影后鍾雪瑩自豪「幫人抽盲盒」全都中賞　拍《金多寶》導演暗中衝康

記者蕭采薇／台北報導

由金獎導演翁子光執導的香港賀歲喜劇《金多寶》，4日於台北電影節舉行記者會。金馬影后鍾雪瑩出席映後活動與粉絲相見歡，暢談拍攝趣事。片中她飾演為了圓謊而假裝中超級頭獎的孫女，被問及現實生活中是否有類似的好運？她笑稱自己擁有「共享幸運」的超能力，最近去抽盲盒時幫忙苦惱的少女代抽，竟然都神準中賞，讓她自豪運氣超好。

▲「金馬影后」鍾雪瑩出席北影 《金多寶》記者會。（圖／記者李毓康攝）

忘買彩券引發豪宅風波！近距離看金燕玲飆戲「賺很大」

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《金多寶》劇情以農曆新年一場陰錯陽差的六合彩風波為引，祖母堅持多年的幸運號碼終於中頭獎，卻因迷糊孫女錯過下注。情急之下，孫女聯手電影片場同事上演「假中獎」戲碼，甚至借來豪宅讓一家人歡喜入住，卻也意外化解了多年的家族心結。

鍾雪瑩坦言，自己一直都很喜歡前輩金燕玲，這次能飾演祖孫讓她超級興奮。她感性表示：「雖然我們是一部開心賀歲片，但其實是關於失智症的故事。看著金燕玲演出從記得到記不得的過程，能在現場近距離看前輩神級飆戲，真的覺得自己賺很大！」

▲鍾雪瑩與Edan（呂爵安）在戲中是歡喜冤家，但彼此都不知道導演給對方的指令。（圖／記者李毓康攝）

神複製導演本尊！天才狗狗開拍3天聽懂「Action」

導演翁子光過去以《踏血尋梅》、《風再起時》等沉鬱美學作品廣為人知，此次首度挑戰賀歲喜劇，片場氣氛截然不同。鍾雪瑩透露，自己飾演的角色其實就是「翁導演本人」，一個熱愛拍片的人，「所以我現場模仿的就是他，每天都看著他、觀察他，邊演邊告訴自己我是翁子光。」

台灣觀眾過去熟悉鍾雪瑩在《填詞L》、《看我今天怎麼說》中的內斂演技，這次轉戰快節奏喜劇，必須在短時間內大哭大笑，現場甚至還有小孩跟狗的不可控元素。不過她笑說：「我沒試過這麼多人一起拍喜劇，雖然很多不可控，但我們的狗第三天就聽得懂Action，也是幸運的一部分。」

▲鍾雪瑩在片中為圓謊而假裝自己中了超級頭獎。（圖／記者李毓康攝）

導演私下「給雙面指令」！Edan崩潰抱怨沒火花

在戲中，鍾雪瑩與Edan（呂爵安）是一對歡喜冤家，鏡頭外同樣笑料滿點。她爆料，開拍前導演私下交代她：「到時候現場會有個同事一直對妳獻殷勤，妳不一定要理他。」沒想到導演給Edan的指令卻是「你們兩個是兩情相悅」，雙方完全不知道對方的「隱藏劇本」。

這導致Edan在對戲時經常感到惆悵，某次終於忍不住委屈抱怨：「妳為什麼都不給我戀愛的火花！」兩人在講開後，才驚覺這一切全是導演翁子光故意安排的惡作劇效果。

▲鍾雪瑩坦言這次和金燕玲演出祖孫很高興，能近距離看前輩神級飆戲「賺很大」。（圖／記者李毓康攝）

親手為主題曲填詞！翁子光預告來台拍片

《金多寶》在香港上映後創下票房佳績，此次在台北電影節也廣受好評。鍾雪瑩表示很開心台灣觀眾喜歡這部片，雖然這次單槍匹馬來台，但她也代替導演轉達，未來有機會來台灣拍攝影集或電影，期待屆時能再跟觀眾見面。值得一提的是，片尾由Edan演唱的主題曲，歌詞竟是鍾雪瑩與同劇演員李尚正在拍戲空檔的計程車上即興填詞完成，展現了她精湛演技外的作詞才華。