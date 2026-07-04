直擊／RAIN跳到全身濕透！「無預警衝下台」全場暴動驚喜安可

記者林汝珊／高雄報導

一年一度的「高雄啤酒音樂節」昨日起在高雄夢時代展開，活動來到第二天，天王RAIN壓軸登場，一現身便掀起全場尖叫。RAIN更是直衝下舞台，引起全場暴動。

▲RAIN啤酒節開唱。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

RAIN以〈깡〉、〈Hip Song〉霸氣開場，胸震、扭腰舞動，性感指數破表。在唱到〈태양을 피하는 방법〉，RAIN更是直接衝下舞台繞場，近距離與Cloud（粉絲名）互動，引起現場粉絲大暴動，相當熱情，足見天王的高人氣。

▲RAIN跳到全身濕透，還露腹肌。（圖／讀者提供）

久違來到高雄的RAIN，也感性喊話：「好久不見，很高興見到大家，大家過得好嗎」，並邀粉絲一起嗨起來，用中文大喊「準備好了嗎？」一連多首勁歌，RAIN賣力跳到全身濕透透，白色上衣直接變透明，汗水不停狂撒，點燃全場氣氛，簽名粉絲也暴動站起身歡呼，齊喊著RAIN本名「鄭智薰」應援。

RAIN壓軸帶來經典神曲〈Rainism〉、〈La Song〉，全場歡呼大合唱，最後更是加碼安可，邀Cloud起身嗨跳，RAIN也拿出手機自拍錄影，記錄下這難得的夜晚時刻。數千名歌迷跟著音樂盡情揮舞雙手、大聲合唱，現場宛如大型派對，也為啤酒節第二天演出畫下完美句點。