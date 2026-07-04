佳娜混血女兒自稱「我是台灣人」　被問爸爸祖雄國籍答案笑翻網

記者蔡宜芳／綜合報導

烏克蘭籍女星佳娜和馬來西亞男星祖雄育有一對兒女，夫妻倆不時會在社群分享家庭日常。佳娜3日透露，2歲5個月大的女兒「內內」近來常問她「我是哪裡人」，雖然她和祖雄認真解釋，但愛女最終的總結卻讓他們哭笑不得，影片也笑翻大票網友。

▲佳娜和祖雄的女兒內內目前已經2歲5個月大。（圖／翻攝自Instagram／karina_kiril_tai_official）

佳娜在社群曬出和女兒內內聊天的影片，表示女兒最近開始一直問她和祖雄：「我是哪裡人？」雖然他們努力跟女兒解釋「妳是出生在台灣的馬來西亞、烏克蘭混血寶寶」，然而，內內的問題卻越來越多，還一直追問媽媽是不是也是混血寶寶。

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在影片中，內內接連問佳娜「妳是哪裡人」、「妳是混血寶寶嗎」，佳娜回答說：「我是歐洲人，烏克蘭人。」並反問女兒覺得自己是哪個國家的人。沒想到，內內竟表示：「台灣人，我跟妳一樣是台灣人。」

▲▼內內覺得自己和媽媽都是台灣人。（圖／翻攝自Instagram／karina_kiril_tai_official）

接著，佳娜又問女兒說：「爸爸是什麼人？」結果內內馬上回答：「外國人！」而弟弟也同樣被劃分為「外國人」。神邏輯讓佳娜笑說：「孩子的世界，真的很有趣。」

▲內內認為爸爸是「外國人」。（圖／翻攝自Instagram／karina_kiril_tai_official）

對此，有網友好奇在台灣出生的內內，是否有台灣國籍或永居權？釣出祖雄親自回覆說：「父母其中一方是台灣籍才行喔，永久也要等依親滿5年才能申請，所以內內至少要5歲後，才可以申請永居。」