9m88絕美造型致敬Jennie！　靠《雙囍》搶北影女配：完全沒預期

記者蔡琛儀／台北報導

9m88今（4）日出席墨鏡品牌活動，她一身紅色皮革造型，風格也參考BLACKPINK成員、品牌全球代言人Jennie的俐落性感形象，「我知道Jennie是魔羯座，我的上升跟月亮也都是魔羯，所以我相信她一定是一個自我要求非常高的人，一定花非常多時間和力氣磨練自己，她對自己的高標準和紀律感，對我來說，更多的是尊敬。」不過夏日高溫讓她熱到不行，幽默自嘲皮衣裡面「都是水」。

▲▼9m88造型向Jennie致敬。（圖／Ray-Ban提供）

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下周就是台北電影節頒獎典禮，她以《雙囍》角逐最佳女配角。她透露，當初人在紐約時得知入圍消息，完全沒有預期，「我甚至不知道什麼時候公布，看到的時候真的很開心。」至於是否有信心抱回獎座？她則保持平常心，笑說同屆入圍者實力都非常堅強，「像雪甄姐（陳雪甄）就很厲害，我們之前還一起去LA上金馬課程。」因此她決定以輕鬆的心情迎接典禮。

此外，9m88下個月也將前往紐約，參與第10屆紐約夏日音樂節，對此她難掩期待，表示每年都有來自世界各地、熱愛華語音樂的人齊聚紐約中央公園，不論是否會說中文，都因為喜歡華語文化而相聚，讓她感受到濃濃的人情味，「到了傍晚，看著夕陽配上音樂，真的很感動。」