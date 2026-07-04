直擊／BTOB登啤酒節！狂喊「乾啊捏」旼赫脫衣放送大肌肉千粉暴動

記者林汝珊／高雄報導

一年一度的「高雄啤酒音樂節」昨日起在高雄夢時代展開，活動來到第二天，BTOB一現身就掀起全場粉絲尖叫，成員們接連帶來多首經典歌曲，以穩健唱功搭配超強Live實力，讓現場瞬間變成大型演唱會。

▲BTOB登啤酒節。（圖／讀者提供）

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BTOB今晚以〈기도〉作為開場，炫植展現超強中文實力，表示：「真的很開心來到這裡見到你們」，恩光也用中文喊話：「大家好，我想你們，高雄」。在唱到〈나의 바람 〉、〈너 없인 안 된다〉時，更高喊「高雄Melody（粉絲名）我愛你」，掀起全場歡呼。

由於高雄天氣實在太熱情，炫植也直呼「熱死了，今天熱死了」，Peniel、旼赫也在旁認真跟著學說中文，讓現場宛如成了中文小教室，不停說著台語「乾啊捏」逗笑全場。

▲BTOB很努力說中文，逗笑大家。（圖／讀者提供）

恩光也表示，今天很幸福「吃了很多粉絲的愛，覺得口有點渴了」，旼赫則搞笑說：「怎麼會渴？我吃了太多Melody的愛，現在甚至有點飽，太好吃了」，接著便拿起啤酒ASMR，邀大家一起舉杯乾杯。

在唱到 (Blowin' Up)時，旼赫更是直接脫下襯衫，露出性感合身背心，結實二頭肌炸出，讓台下粉絲都大喊直呼「好帥喔」，著迷到不行。旼赫也表示下一次會帶著更棒的熱氣來到這裡；恩光也非常努力的說中文，大力講出「今天能來到高雄， 真的很開心，我愛你們」、炫植也答應台灣Melody「我們一定會再來的，再多多關注我們，愛你們，很想你們」，為今天演出劃下句點。

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