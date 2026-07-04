王力宏台上重摔「鮮血從耳朵流到脖子」全場嚇呆　經紀人曝最新狀況

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王王力宏今（4日）在成都舉辦演唱會，未料開場沒多久就發生意外，在演唱〈天地龍鱗〉時，被地上的安全帶絆倒，整個人失足往前重摔，左臉直接撞擊階梯，連耳機都噴飛，左臉不僅被劃傷，耳朵也全是血。

▲王力宏唱到血從耳朵流出來，讓歌迷都很心疼。（圖／讀者提供）

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王力宏經紀人表示，第一時間換裝的時候，就安排醫護人員，先做緊急處理，「等演出結束，我們會帶他去醫院做治療。」也說後續會針對演出舞台的各個環節，做徹底檢討及改進，再次感謝外界關心。

王力宏摔傷後仍把歌曲唱完才做簡單處理，整個左耳也裹了起來，他打趣自嘲：「我有點像那個，藝術家梵谷，但是放心，放心，剛剛跌了一跤，因為我們都戴硬的耳機，就剛好撞進去，耳機壞了，耳朵就流血了，都是外傷，大家放心。」

隨後他又說自己很像MMA（綜合格鬥）的選手，「可以吧，就是這個態度對不對，跌倒自己爬起來對不對，而且還馬上爬！」讓現場4萬名歌迷歡呼聲連連。他後面在演出的時候，耳朵的血還是從從紗布裡流出，蔓延到他的脖子上，還有工作人員衝上台幫他擦血，畫面看了依然怵目驚心，也可見他傷勢確實不輕。