鄧倫逃漏稅消失4年復出？　「驚喜登雜誌封面」曝沉寂心聲

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星鄧倫因在2022年爆出逃漏稅風波，已在螢光幕前消失4年。不過，他近來竟登上西班牙藝術雜誌《METAL》的封面，雜誌也分享了鄧倫消失的這段時間，所產生的心理變化，引發粉絲高度關注。

▲鄧倫因逃漏稅風波，已經在演藝圈消失4年。（圖／翻攝自Instagram／allendeng1021）

鄧倫先前曾引用〈追夢赤子心〉的歌詞寫道：「關於理想我從來沒選擇放棄，即使在灰頭土臉的日子裡。」而他對雜誌透露，自己至今仍堅守這個信念。面對多年沉寂，他的心態轉變為一種隨性自在的狀態，並將「無常」解讀為「希望」，而非失去。

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▲鄧倫暌違多年登上雜誌封面。（圖／翻攝自Instagram／metal_magazine）

在雜誌曝光的照片中，鄧倫帥氣的外貌與幾年前相較，並無太大的變化。此次的曝光，引外界揣測他是否準備回歸演藝圈，許多粉絲也留言大呼「一如既往地帥」、「每一個表情動作都是熟悉的感覺」、「謝謝你沒放棄」。

▲鄧倫接拍雜誌被視為復出暖身。（圖／翻攝自Instagram／metal_magazine）