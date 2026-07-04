吳宗憲昔酒駕黑歷史被挖...還自爆無照！首度還原當年真相

記者蔡琛儀／台北報導

綜藝天王吳宗憲今（4日）出席高雄啤酒音樂節演出，誠意滿滿準備了15首歌曲，不過他先前遭大批網友質疑過去曾有酒駕紀錄，卻還來參加與酒類有關的活動，對此他今天在台上正面回應：「誰能無過，知錯能改，我現在改了，改喝啤酒！」

▲吳宗憲表示自己已經痛改前非。（圖／寬寬提供）

吳宗憲提到當年酒駕爭議，透露因當時司機的老婆小產，「我想說三更半夜，偷雞摸狗，結果一次就被抓了，可怕的事情就來，我竟然沒有駕照！」不過他也再次保證：「往事已經過去了，我向你們保證，我是你們的好榜樣。」

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他還獻唱了〈你比從前快樂〉，這也是方文山與周杰倫的第一首創作，笑嗆：「要讓周杰倫看看，我真的比他好很多！」，接著帶來〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉、〈浪子回頭〉組曲，有熱情粉絲突然衝到台邊許願握手，吳宗憲幽默笑回：「你要摔死我嗎？」

▲吳宗憲今晚在高雄啤酒音樂節上準備了多達15首歌曲。（圖／寬寬提供）

此外，他今晚也特別準備了〈你把我灌醉〉，吳宗憲說這是要送給上個月猝逝的黃大煒的歌曲，唱到一半還難掩激動拭淚，氣氛相當感人。