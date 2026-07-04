賭王千金何超儀「赴韓奪大獎」罕見淚謝爸！　遭韓媒寫錯名「幽默回應」超圈粉

記者蕭采薇／綜合報導

澳門賭王千金、港星何超儀（藝名何超）日前與監製老公陳子聰等人，風光現身韓國富川國際奇幻影展（BIFAN）紅毯。感性的她也少見的提自己的父母，另外在當地媒體爭相報導的風光背後，卻意外發生了一個韓媒因「AI翻譯出包」而叫錯名字的爆笑插曲。

▲何超儀獲頒富川奇幻影展 「奇幻偶像獎」。（圖／852Films提供）



何超儀主演的全新超自然驚悚動作電影《拾荒法師》強勢入選本屆影展，她更獲頒影展30週年榮譽「奇幻偶像獎」，與法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）、范冰冰同登榮譽殿堂。

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韓媒AI翻譯大翻車！「Josie」變「Josh」她反應超圈粉

今年適逢富川奇幻影展30週年，大會特別頒發30年榮譽獎項，除了法國影后伊莎貝雨蓓獲得「終身成就獎」、范冰冰獲得「全球偶像獎」外，何超儀也風光摘下「奇幻偶像獎」。當地媒體在報導中更將她與影后們相提並論，盛讚她才藝兼備、橫跨多個藝術領域。

▲何超儀在富川奇幻影展開幕式上，與范冰冰（右起）、大滿貫影后伊莎貝雨蓓同框坐在一起。（圖／852Films提供）

然而有趣的是，部分韓國媒體在報導時因為依賴「AI翻譯」，竟然不小心大翻車，將何超儀的英文名字「Josie Ho」誤植變成了男生的名字「Josh H」！面對名字被韓媒叫錯的尷尬場面，何超儀展現了賭王女兒的超高情商與大器幽默，非但沒有生氣，反而大笑回應表示：「自己在韓國多了一個新名字！」超圈粉的反應逗樂眾人。

亮橘色禮服霸氣炸裂！淚謝已故父母與老公陳子聰

回顧影展紅毯，何超儀身著極具視覺衝擊的亮橘色禮服，立體的荷葉邊堆疊與層次感裙擺，展現出前衛的時尚美學與自信的女王氣場，瞬間成為全場焦點。與她一同亮麗出席的，還包括帥氣重回螢光幕的監製老公陳子聰、波斯男神Iman，以及執導該片的《見鬼》名導「彭氏兄弟」彭順與彭發。

▲何超儀與波斯男神Iman、導演彭氏兄弟開心慶功。（圖／852Films提供）



上台領取「奇幻偶像獎」時，何超儀感性直呼「美夢會成真」，除了謝謝公司團隊與合作搭擋，更特別感謝老公陳子聰一路以來的並肩扶持。她更在台上哽咽提到已故的父母、姊姊超瓊、超鳳、弟弟及已故姊姊超遐：「他們一直支持我、鼓勵我。」深信最愛的家人此時此刻在天上，一定也能看到她獲獎的榮耀瞬間，場面極度溫馨感人。

後台合體范冰冰、法影后！巧遇「天下第一武指」袁和平

在影展開幕式後，何超儀不僅與老友范冰冰互相祝賀，更與伊莎貝雨蓓長談交流從影心得。此外，今年富川影展的開幕片是由人稱「天下第一武指」的「八爺」袁和平執導的新片《鏢人》，與八爺交情深厚的何超儀也特別前往道賀。

▲何超儀與監製老公陳子聰、波斯男神以及導演彭氏兄弟一起亮相 。（圖／852Films提供）

何超儀趁機向八爺分享自己剛拍完的續集《拾荒法師2》的拍攝盛況，透露片中有許多高難度動作場面她都堅持親自上場，為此還與男主角Iman接受了長達9個月的鋼鐵般嚴格訓練。八爺聽完後忍不住大讚兩人非常專業，並強調：「動作演員最需要的就是事前充分的準備。」