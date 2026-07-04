子瑜「沒人陪」返台遭疑被JYP忽視！媽媽親發聲「點名感謝」打破傳言

記者林汝珊／高雄報導

TWICE台灣成員子瑜接棒成員娜璉，首度以SOLO身分登上「高雄啤酒音樂節」，一連演唱〈Run Away〉、〈What is Love〉等歌曲，更獻上中文歌〈第一天〉。然而這次子瑜返台SOLO演出，活動前就被眼尖網友發現JYP娛樂未替子瑜安排工作人員陪同，引發不少討論。

▲子瑜媽媽IG發文感謝JYP。（圖／翻攝自IG）

昨晚演出圓滿落幕，子瑜媽媽黃燕玲也透過社群發文向所有工作人員表達感謝，也特別點名感謝JYP娛樂，疑似間接回應外界對此次工作安排的質疑。

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黃燕玲在貼文中寫下：「昨天在高雄啤酒音樂節的大家實在太熱情了，非常感謝。」接著並點名統一企業團隊、JYP Entertainment、導演組、美國編舞家Ian Eastwood、主持人、舞者、妝髮團隊，以及所有幕前幕後的工作夥伴，表示正因為每一位工作人員的投入與努力，才能共同完成這場令人難忘的演出，「謝謝大家共同成就這場美好的回憶。」

貼文曝光後，也立刻吸引大批粉絲留言，「昨晚啤酒節表演大成功」、「謝謝瑜媽和所有工作人員，大家辛苦了」、「謝謝子瑜媽媽帶給我們難忘的一晚」，留言區更湧現一整排：「謝謝子瑜媽媽」，相當熱烈。